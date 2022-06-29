Студія заявила, що блогер, який проводив недавнє дослідження про розробку польської екшен-RPG, не розбирається в тестуванні ігор.

Команда тестувальників Quantic Lab відповіла на розслідування автора YouTube-каналу Upper Echelon Gamers, що це вона винна в поганому технічному стані Cyberpunk 2077. За словами генерального директора студії Стефана Сейкареску, блогер не розбирається в сфері перевірки якості ігор.

Керівник дав коментар порталу PCGamesN: "Відео, опубліковане в соціальних мережах, починається з невірних тверджень про історію Quantic Lab. [І] здається, що немає розуміння процесу тестування гри перед виходом на ринок".

"Всі наші клієнтські угоди є конфіденційними, але в цілому глобальні видавці працюють з кількома аутсорсинговими компаніями QA, а не залежать лише від однієї, на додаток до внутрішніх ресурсів QA на рівні розробників у більшості випадків", — продовжив Сейкареску. — Напрямок проекту узгоджується і коригується відповідно до вимог в режимі реального часу з нашими клієнтами".

Варто також відзначити, що дослідження Upper Echelon Gamers спростував інший блогер — LegacyKillaHD. Він нібито поспілкувався з кількома анонімними співробітниками CD Projekt RED і з'ясував, що польська студія і керівництво знали про стан Cyberpunk 2077.

Участь Quantic Lab в тестуванні була мінімальною, а всі важливі перевірки проводилися силами CDPR, особливо на пізній стадії. Співробітники студії "переробляли, як божевільні" при реалізації інших аспектів. На технічний стан просто не вистачало сил і часу, хоча всі знали, наскільки він поганий.

Більше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Гра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На консолях поточного покоління є 5-годинне демо, яке дозволяє випробувати Cyberpunk 2077.

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