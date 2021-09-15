Всі бажаючі можуть випробувати гру до 20 вересня.

В магазині цифрової дистрибуції Steam стартував безкоштовний тиждень для науково-фантастичної стратегії Stellaris. Акція присвячена сторіччю від дня народження польського письменника-фантаста Станіслава Лема ("Соляріс").

Всі бажаючі можуть зіграти в Stellaris безкоштовно до 20 вересня. А в межах пробного періоду гру можна придбати за знижкою у 75%.

Також студія Paradox випустила безкоштовний патч 3.1 Lem для Stellaris. Він додасть у гру багато нового контенту, серед якого набори рас гуманоїдів, некроїдів, нові дерева традицій, а також ребаланс деяких цивільних моделей і покращений штучний інтелект.

Трейлер Stellaris

Stellaris – д етальніше про гру

Stellaris – це науково-фантастична глобальна стратегія в реальному часі.

Гравцеві потрібно досліджувати космос і колонізувати планети, а потім керувати своєю імперією і боротися із зовнішніми загрозами.

Головне завдання – отримати найбільше очок перемоги або ж знищити всі інші імперії.

Stellaris вийшла у 2016 році, і була добре прийнята аудиторією. В Steam у стратегії 87% позитивних відгуків на основі майже 80 тисяч користувальницьких рецензій.

Автор: Сергій Коршунов