Творінням відзначився ентузіаст під псевдонімом dillyg10.

Спільнота фанатів Minecraft продовжує радувати дивовижними творіннями. Нещодавно одне з них показав ентузіаст під псевдонімом dillyg10. Він відтворив в пісочниці Mojang Studios значну частину знакової планети Татуїн з всесвіту "Зоряних війн".

Своєю роботою користувач поділився у ролику, який присутній нижче. Кадри відео демонструють масштабну карту з піщаними дюнами, каньйонами і великим поселенням. Місто виконане в стилістиці, що повністю відповідає оригіналу. Будівлі мають круглі куполи і арки, а зверху на них стоять антени. По периметру поселення обнесене високою стіною, яка повинна захищати від нападів.

Вся карта має розміри 4 на 4 тисячі блоків. Це, звичайно, не весь Татуїн, але проект все одно вражає. На його створення dillyg10 витратив тисячі годин. Творчість допомогла користувачеві приємно провести час на карантині.

Minecraft — докладніше про гру

Minecraft — це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, будувати споруди і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набрав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшовся тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило його найбільш продаваною грою в історії. Зараз Minecraft можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

Автор: Назар Степорук