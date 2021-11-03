Шахраї поширюють вірус-шифрувальник під виглядом файлу з паролями до різних облікових записів гравців.

Хакери знайшли спосіб, як нажитися на нечесних гравцях в Minecraft. Вони запустили в Мережу вірус-шифрувальник під виглядом файлу, який нібито містить дані для доступу до різних облікових записів в проекті Mojang Studios. Окремі користувачі вирішили, що буде непогано отримати парочку зайвих акаунтів, і попалися в пастку.

Про діяльність хакерів розповіла Fortinet — корпорація, що займається питаннями кібербезпеки. Згідно з її заявою, шахраї діють на території Японії. Коли їх вірус проникає на комп'ютер, то зашифровує всі файли розміром менше 2 Мбайт. Тобто багато текстових документів і архівів стають недоступні. Єдиний спосіб розблокувати їх — заплатити 2 тисячі єн (близько $17,5). Але навіть якщо відправити хакерам гроші, це не позбавить від усіх проблем.

Труднощі, які викликає новий вірус-шифрувальник

За словами Fortinet, шкідливе програмне забезпечення назавжди пошкоджує окремі типи файлів. Коли користувач платить викуп, то вони перезаписуються випадковою інформацією, а доступ до колишніх даних назавжди втрачається.

В цьому випадку не рятують навіть резервні копії. Вірус-шифрувальник видаляє їх, як тільки потрапляє на ПК.

Щоб позбутися шкідливого ПЗ, люди повинні придбати подарункові карти для стрімінгових і музичних платформ, а потім відправити їх шахраям. Такий спосіб викупу гарантовано не вдасться відстежити.

Коли вірус-шифрувальник потрапляє на ПК, то створює записку з вимогою заплатити гроші за розблокування файлів. У ній сказано, що хакери вільні тільки в суботу. Саме в цей день вони можуть повернути доступ до інформації на комп'ютерах постраждалих.

Автор: Назар Степорук