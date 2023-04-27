Окремі користувачі вже повелися на цей прийом.

Будь-які новини потрібно перевіряти на офіційних джерелах, в тому числі ігрові. А інакше можна стати жертвою зловмисників. Нещодавно шахраї придумали новий спосіб, як обдурити користувачів. Вони почали рекламувати неіснуюче бета-тестування Starfield — очікуваної космічної RPG від творців The Elder Scrolls V: Skyrim.

Як помітили журналісти видання PC Gamer, зловмисники замовили рекламу в Google. Вони виклали платне оголошення, яке з'являлося при введенні назви гри в пошуковій системі. Сайт шахраїв називався bizongrow, і це показувалося в самій рекламі. Однак при переході за посиланням користувачі перенаправлялися на інший підроблений ресурс — starfield com.

Тут важливо відзначити, що у гри немає свого окремого порталу. Офіційна сторінка, присвячена RPG, присутня лише на сайті видавництва Bethesda Softworks.

Відео дня

Підроблений ресурс був оформлений в стилістиці Starfield і пропонував завантажити нібито демоверсію проєкту. У гілці гри на Reddit окремі користувачі повідомили, що попалися на це шахрайство. Вони завантажили виконуваний файл, який заразив комп'ютер шкідливим програмним забезпеченням.

Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S 6 вересня 2023 року.

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