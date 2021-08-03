Його місце займуть Джен Оніл та Майк Ібарра.

В результаті скандалу з дискримінацією та сексуальними домаганнями в Blizzard, і подальшим страйком співробітників, президент компанії Джей Аллен Брек пішов у відставку.

Як повідомив журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер, такий лист сьогодні, 3 серпня, розіслав всім співробітникам компанії операційний директор Blizzard Даніель Алегрі.

Джей Аллен Брек пропрацював у Blizzard 15 років. Повідомляється, що він йде з компанії, щоб "скористатися іншими кар'єрними можливостями".

Його місце займуть два досвідчених керівника:

Джен Оніл – раніше вона керувала студією Vicarious Visions і обіймала посаду виконавчого віце-президента в Blizzard, забезпечуючи керівництво розробкою франшиз Diablo та Overwatch.

Майк Ібарра – колишній віце-президент Xbox, у Blizzard він курирував Battle.net.

Журналіст Джейсон Шрайер в Твіттері звернув увагу на ще одну деталь. Він зазначив, що назви посад керівників Blizzard знову змінилися. Якщо у 2018-му Майк Морхейм був призначений CEO компанії, то прийдешній на його зміну Аллен Брек став президентом. А тепер Оніл та Ібарру призначили "сокерівниками". На думку Шрайера, це говорить про те, що насправді головний начальник в компанії – це Боббі Котик, генеральний директор Activision Blizzard. Журналіст зазначив, що швидше за все ця ситуація призведе до швидкого поглинання Blizzard компанією Activision.

Про скандал з Blizzard

22 липня Каліфорнійський департамент справедливого працевлаштування та розміщення (DFEH) подав позов проти компанії Activision Blizzard. Згідно з розслідуванням DFEH жінки в компанії піддаються постійним сексуальним домаганням і дискримінації на роботі. Згадується навіть випадок, коли одна співробітниця компанії наклала на себе руки під час відрядження зі своїм начальником. Передбачається, що раніше вона піддалася знущанням, коли в офісі поширювали її особисті фото.

Керівництво Blizzard заявило, що описане в позові не відображає поточної ситуації в компанії. Однак ця відповідь не влаштувала співробітників Blizzard.

28 липня працівники Blizzard вийшли на страйк біля штаб-квартири компанії в Ірвайні (Каліфорнія).

Понад 2600 співробітників Blizzard підписали звернення до керівництва з вимогами змінити процеси найму і просування робітників по службі, скасувати примусові арбітражні застереження в контрактах, публікувати дані про зарплатню і просування по службі всіх співробітників Blizzard та найняти сторонню організацію для аудиту виконавчого персоналу.

На підтримку співробітників Blizzard висловилися деякі YouTube-канали та профільні ігрові видання, які тимчасово відмовилися писати про ігри компанії.

Автор: Сергій Коршунов