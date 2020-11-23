Українська команда поступилася французьким кіберспортсменам з рахунком 2:3.

Днями завершився IEM Beijing Online 2020 – європейський турнір з гри Counter-Strike: Global Offensive. У гранд-фіналі зустрілися українська команда Natus Vincere та французький колектив Team Vitality. В результаті напруженої сутички кіберспортсмени з NAVI поступилися перемогою з рахунком 2:3.

Team Vitality посіла перше місце, отримавши $60 тисяч, 400 очок ESL Pro Tour та слот на чемпіонат IEM Global Challenge 2020.

Natus Vincere опинилася на другому місці та забрала додому $30 тисяч.

Снайпер NAVI, Олександр s1mple Костилєв в Твіттері подякував фанатам за підтримку і визнав, що було неприємно програвати в іще одному фіналі.

"Ще одна поразка з рахунком 2:3. Team Vitality, вітаю! Складно прийняти, що ми програли в ще одному фіналі. Ми ще не заслужили його виграти. Дякую всім за підтримку", – написав s1mple.

Тренер складу NAVI з CS:GO Андрій B1ad3 Городенський закликав команду не звикати до другого місця, підкресливши, що така низка поразок є небезпечною тенденцією.

"Ще одна важка поразка після рахунку 2:0. Небезпечна тенденція. Давайте не будемо до цього звикати. У NAVI ти не можеш бути задоволений другим місцем. Я дуже розчарований тим, що ми не змогли провести гідний бій на останніх мапах. Добре зіграно, Team Vitality", – зазначив B1ad3.

Наступним чемпіонатом для NAVI стане BLAST Premier: Fall 2020. Турнір пройде у форматі онлайн з 8 по 13 грудня. На ньому 8 команд розіграють загальний призовий фонд розміром $425 тисяч.

Як проходив IEM Beijing Online 2020

Чемпіонат IEM Beijing Online 2020 проходив з 6 по 22 листопада. На турнірі билися 16 команд. Кіберспортсмени розіграли загальний призовий фонд розміром $150 тисяч.

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Автор: Сергій Коршунов