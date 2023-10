Лідери – Disco Elysium, "Відьмак 3" і Crusader Kings 3.

Одне з найпопулярніших і найстаріших видань про відеоігри – журнал PC Gamer – на своєму сайті опублікував щорічний рейтинг "100 кращих ігор для ПК, в які ви можете зіграти сьогодні".

У 2023 році редакція сайту використовувала для цього оновлену формулу, в якій вони враховували не тільки свої суб'єктивні враження, але також важливість та грабельність номінованих ігор. Але головне питання при складанні рейтингу – чи актуальна ця гра сьогодні.

На першому місці другий рік поспіль опинилася рольова гра Disco Elysium. На другому - "Відьмак 3: Дике Полювання" від студії CD Projekt Red. Третю сходинку займає стратегія Crusader Kings 3, випущена в 2020 році.

Також в десятці опинилися Dwarf Fortress, Half-Life 2, Street Fighter 6, Red Dead Redemption 2, Counter-Strike: Global Offensive, Divinity: Original Sin 2 і XCOM 2.

Що стосується Baldur's Gate 3, то в PC Gamer зауважили, що проводили голосування в липні, тому рольова гра поки не потрапила до рейтингу. Але з великою долею ймовірності, проєкт Larian Studios займе дуже високу позицію в топі наступного року.

Український шутер "S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип'яті", якому раніше в цьому місяці виповнилося 14 років, помістили на 76 місце – відразу за GTA V. Це єдиний проєкт від українських авторів в топі PC Gamer.

Топ 100 найкращих ПК-ігор на думку PC Gamer:

Disco Elysium "Відьмак 3: Дике Полювання" Crusader Kings 3 Dwarf Fortress Half-Life 2 Street Fighter 6 Red Dead Redemption 2 Counter-Strike: Global Offensive Divinity: Original Sin 2 XCOM 2 Stardew Valley Hades Baldur's Gate II RimWorld Minecraft Portal 2 Persona 5 Royal Pentiment Mass Effect Legendary Edition Final Fantasy XIV Resident Evil 4 (Remake) Star Wars: Knights of the Old Republic 2 Elden Ring Into the Breach Fallout: New Vegas Hitman III Hunt: Showdown Kerbal Space Program Planescape: Torment Monster Hunter Rise Yakuza 0 Wildermyth Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Stellaris Return of the Obra Dinn Halo: The Master Chief Collection Frostpunk Titanfall 2 Team Fortress 2 Dave the Diver StarCraft 2 Doom (1993) Nier: Automata Pillars of Eternity 2: Deadfire Half-Life Alyx System Shock (Remake) Vampire: The Masquerade – Bloodlines Dishonored 2 Total War: Warhammer 2 Vampire Survivors Cities: Skylines Total War: Three Kingdoms Chivalry 2 The Elder Scrolls V: Skyrim Deep Rock Galactic Thief: The Dark Project Outer Wilds The Sims 4 Apex Legends Prey (2017) The Case of the Golden Idol The Elder Scrolls III: Morrowind Deus Ex Microsoft Flight Simulator Shadowrun: Dragonfall Papers, Please Alien: Isolation Valheim Forza Horizon 5 Left 4 Dead 2 Risk of Rain 2 BattleTech Project Zomboid Citizen Sleeper Grand Theft Auto V "S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип'яті" Tactics Ogre: Reborn Dusk Final Fantasy XII The Zodiac Age Phasmophobia Tom Clancy's Rainbow Six Siege Inscryption DOOM (2016) EVE Online Pizza Tower Sid Meier's Alpha Centauri Guild Wars 2 Fallout 2 Celeste Slay the Spire Amnesia: The Bunker Dragon Age: Origins Powerwash Simulator Marvel's Midnight Suns Teardown Death Stranding Destiny 2 Hollow Knight Diablo IV Football Manager

Раніше редакція іншого популярного видання про відеоігри – Edge – опублікувала свій топ-100 найкращих ігор, випущених за останні 30 років. У голосуванні брали участь не тільки журналісти, а й читачі, а також провідні розробники ігрової індустрії. У трійку лідерів потрапили The Legend of Zelda: Breath of the Wild, оригінальний Dark Souls і Super Mario 64.

Також цей жовтень завалить нас ігровими релізами, у яких є всі шанси опинитися в одному з подібних топів. Серед них – психологічний трилер Alan Wake 2 від студії Remedy. Додатковим стимулом для українських гравців буде те, що гра отримає офіційну українську локалізацію.

