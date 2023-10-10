Одне з найпопулярніших і найстаріших видань про відеоігри – журнал PC Gamer – на своєму сайті опублікував щорічний рейтинг "100 кращих ігор для ПК, в які ви можете зіграти сьогодні".
У 2023 році редакція сайту використовувала для цього оновлену формулу, в якій вони враховували не тільки свої суб'єктивні враження, але також важливість та грабельність номінованих ігор. Але головне питання при складанні рейтингу – чи актуальна ця гра сьогодні.
- На першому місці другий рік поспіль опинилася рольова гра Disco Elysium. На другому - "Відьмак 3: Дике Полювання" від студії CD Projekt Red. Третю сходинку займає стратегія Crusader Kings 3, випущена в 2020 році.
- Також в десятці опинилися Dwarf Fortress, Half-Life 2, Street Fighter 6, Red Dead Redemption 2, Counter-Strike: Global Offensive, Divinity: Original Sin 2 і XCOM 2.
- Що стосується Baldur's Gate 3, то в PC Gamer зауважили, що проводили голосування в липні, тому рольова гра поки не потрапила до рейтингу. Але з великою долею ймовірності, проєкт Larian Studios займе дуже високу позицію в топі наступного року.
- Український шутер "S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип'яті", якому раніше в цьому місяці виповнилося 14 років, помістили на 76 місце – відразу за GTA V. Це єдиний проєкт від українських авторів в топі PC Gamer.
Топ 100 найкращих ПК-ігор на думку PC Gamer:
- Disco Elysium
- "Відьмак 3: Дике Полювання"
- Crusader Kings 3
- Dwarf Fortress
- Half-Life 2
- Street Fighter 6
- Red Dead Redemption 2
- Counter-Strike: Global Offensive
- Divinity: Original Sin 2
- XCOM 2
- Stardew Valley
- Hades
- Baldur's Gate II
- RimWorld
- Minecraft
- Portal 2
- Persona 5 Royal
- Pentiment
- Mass Effect Legendary Edition
- Final Fantasy XIV
- Resident Evil 4 (Remake)
- Star Wars: Knights of the Old Republic 2
- Elden Ring
- Into the Breach
- Fallout: New Vegas
- Hitman III
- Hunt: Showdown
- Kerbal Space Program
- Planescape: Torment
- Monster Hunter Rise
- Yakuza 0
- Wildermyth
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
- Stellaris
- Return of the Obra Dinn
- Halo: The Master Chief Collection
- Frostpunk
- Titanfall 2
- Team Fortress 2
- Dave the Diver
- StarCraft 2
- Doom (1993)
- Nier: Automata
- Pillars of Eternity 2: Deadfire
- Half-Life Alyx
- System Shock (Remake)
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines
- Dishonored 2
- Total War: Warhammer 2
- Vampire Survivors
- Cities: Skylines
- Total War: Three Kingdoms
- Chivalry 2
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Deep Rock Galactic
- Thief: The Dark Project
- Outer Wilds
- The Sims 4
- Apex Legends
- Prey (2017)
- The Case of the Golden Idol
- The Elder Scrolls III: Morrowind
- Deus Ex
- Microsoft Flight Simulator
- Shadowrun: Dragonfall
- Papers, Please
- Alien: Isolation
- Valheim
- Forza Horizon 5
- Left 4 Dead 2
- Risk of Rain 2
- BattleTech
- Project Zomboid
- Citizen Sleeper
- Grand Theft Auto V
- "S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип'яті"
- Tactics Ogre: Reborn
- Dusk
- Final Fantasy XII The Zodiac Age
- Phasmophobia
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Inscryption
- DOOM (2016)
- EVE Online
- Pizza Tower
- Sid Meier's Alpha Centauri
- Guild Wars 2
- Fallout 2
- Celeste
- Slay the Spire
- Amnesia: The Bunker
- Dragon Age: Origins
- Powerwash Simulator
- Marvel's Midnight Suns
- Teardown
- Death Stranding
- Destiny 2
- Hollow Knight
- Diablo IV
- Football Manager
Раніше редакція іншого популярного видання про відеоігри – Edge – опублікувала свій топ-100 найкращих ігор, випущених за останні 30 років. У голосуванні брали участь не тільки журналісти, а й читачі, а також провідні розробники ігрової індустрії. У трійку лідерів потрапили The Legend of Zelda: Breath of the Wild, оригінальний Dark Souls і Super Mario 64.
Також цей жовтень завалить нас ігровими релізами, у яких є всі шанси опинитися в одному з подібних топів. Серед них – психологічний трилер Alan Wake 2 від студії Remedy. Додатковим стимулом для українських гравців буде те, що гра отримає офіційну українську локалізацію.