S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип'яті посів 76 місце в топі кращих ПК-ігор / фото GSC

Одне з найпопулярніших і найстаріших видань про відеоігри – журнал PC Gamer  – на своєму сайті опублікував щорічний рейтинг "100 кращих ігор для ПК, в які ви можете зіграти сьогодні".

У 2023 році редакція сайту використовувала для цього оновлену формулу, в якій вони враховували не тільки свої суб'єктивні враження, але також важливість та грабельність номінованих ігор. Але головне питання при складанні рейтингу – чи актуальна ця гра сьогодні. 

  • На першому місці другий рік поспіль опинилася рольова гра Disco Elysium. На другому - "Відьмак 3: Дике Полювання" від студії CD Projekt Red. Третю сходинку займає стратегія Crusader Kings 3, випущена в 2020 році.
  • Також в десятці опинилися Dwarf Fortress, Half-Life 2, Street Fighter 6, Red Dead Redemption 2, Counter-Strike: Global Offensive, Divinity: Original Sin 2 і XCOM 2.
  • Що стосується Baldur's Gate 3, то в PC Gamer зауважили, що проводили голосування в липні, тому рольова гра поки не потрапила до рейтингу. Але з великою долею ймовірності, проєкт Larian Studios займе дуже високу позицію в топі наступного року.
  • Український шутер "S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип'яті", якому раніше в цьому місяці виповнилося 14 років, помістили на 76 місце – відразу за GTA V. Це єдиний проєкт від українських авторів в топі PC Gamer. 

Топ 100 найкращих ПК-ігор на думку PC Gamer:

  1. Disco Elysium
  2. "Відьмак 3: Дике Полювання"
  3. Crusader Kings 3
  4. Dwarf Fortress
  5. Half-Life 2
  6. Street Fighter 6
  7. Red Dead Redemption 2
  8. Counter-Strike: Global Offensive
  9. Divinity: Original Sin 2
  10. XCOM 2
  11. Stardew Valley
  12. Hades
  13. Baldur's Gate II
  14. RimWorld
  15. Minecraft
  16. Portal 2
  17. Persona 5 Royal
  18. Pentiment
  19. Mass Effect Legendary Edition
  20. Final Fantasy XIV
  21. Resident Evil 4 (Remake)
  22. Star Wars: Knights of the Old Republic 2
  23. Elden Ring
  24. Into the Breach
  25. Fallout: New Vegas
  26. Hitman III
  27. Hunt: Showdown
  28. Kerbal Space Program
  29. Planescape: Torment
  30. Monster Hunter Rise
  31. Yakuza 0
  32. Wildermyth
  33. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
  34. Stellaris
  35. Return of the Obra Dinn
  36. Halo: The Master Chief Collection
  37. Frostpunk
  38. Titanfall 2
  39. Team Fortress 2
  40. Dave the Diver
  41. StarCraft 2
  42. Doom (1993)
  43. Nier: Automata
  44. Pillars of Eternity 2: Deadfire
  45. Half-Life Alyx
  46. System Shock (Remake)
  47. Vampire: The Masquerade – Bloodlines
  48. Dishonored 2
  49. Total War: Warhammer 2
  50. Vampire Survivors
  51. Cities: Skylines
  52. Total War: Three Kingdoms
  53. Chivalry 2
  54. The Elder Scrolls V: Skyrim
  55. Deep Rock Galactic
  56. Thief: The Dark Project
  57. Outer Wilds
  58. The Sims 4
  59. Apex Legends
  60. Prey (2017)
  61. The Case of the Golden Idol
  62. The Elder Scrolls III: Morrowind
  63. Deus Ex
  64. Microsoft Flight Simulator
  65. Shadowrun: Dragonfall
  66. Papers, Please
  67. Alien: Isolation
  68. Valheim
  69. Forza Horizon 5
  70. Left 4 Dead 2
  71. Risk of Rain 2
  72. BattleTech
  73. Project Zomboid
  74. Citizen Sleeper
  75. Grand Theft Auto V
  76. "S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип'яті"
  77. Tactics Ogre: Reborn
  78. Dusk
  79. Final Fantasy XII The Zodiac Age
  80. Phasmophobia
  81. Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  82. Inscryption
  83. DOOM (2016)
  84. EVE Online
  85. Pizza Tower
  86. Sid Meier's Alpha Centauri
  87. Guild Wars 2
  88. Fallout 2
  89. Celeste
  90. Slay the Spire
  91. Amnesia: The Bunker
  92. Dragon Age: Origins
  93. Powerwash Simulator
  94. Marvel's Midnight Suns
  95. Teardown
  96. Death Stranding
  97. Destiny 2
  98. Hollow Knight
  99. Diablo IV
  100. Football Manager

Відео дня

Раніше редакція іншого популярного видання про відеоігри – Edge – опублікувала свій топ-100 найкращих ігор, випущених за останні 30 років. У голосуванні брали участь не тільки журналісти, а й читачі, а також провідні розробники ігрової індустрії. У трійку лідерів потрапили The Legend of Zelda: Breath of the Wild, оригінальний Dark Souls і Super Mario 64.

Також цей жовтень завалить нас ігровими релізами, у яких є всі шанси опинитися в одному з подібних топів. Серед них – психологічний трилер Alan Wake 2 від студії Remedy. Додатковим стимулом для українських гравців буде те, що гра отримає офіційну українську локалізацію.

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