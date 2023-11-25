2023-й називають найкращим роком в історії ігор за останні 20 років, але 2024 рік теж обіцяє бути багатим на різноманітні ігрові релізи.

Рік, що минає, став найкращим в історії ігор за останні 20 років – високі оцінки в пресі та відгуки геймерів підтверджують це. Проте й прийдешній 2024 рік теж обіцяє бути багатим на найрізноманітніші Ігрові релізи.

Але оскільки крутих проєктів обіцяє бути дуже багато й простежити за всіма неможливо, журналісти видання DualShockers вибрали 11 найбільш очікуваних ігор 2024 року. Тут є як крупні ААА-релізи, так і сміливі інді-тайтли, тому кожен знайде щось для себе.

Відкриває список Ultros – психоделічна гра в жанрі метроідванія. З трейлерів гру хвалять за художнє оформлення, саундтрек, бойову систему та атмосферу. 2024 рік обіцяє стати захоплюючим роком для шанувальників метроїдванії.

Також в списку знайшлось місце Persona 3 Reload – ремейку мегапопулярної JRPG з повністю переробленою графікою і, ймовірно, геймплейними аспектами. Виходить вона вже 2 лютого, в тому числі і на ПК.

Любителям жанру roguelikе особливо буде цікава Hades II. Розробники пообіцяли реалізувати "більший і досконаліший світ" порівняно з першою частиною. Зокрема, гравці зможуть вийти за рамки Підземного царства. Крім того, сиквел отримає офіційну українську локалізацію.

Також в топ DualShockers потрапили STALKER 2: Heart of Chornobyl, Marvel's Wolverine, Hellblade 2, MGS 3: Snake Eater, Black Myth: Wukong, Hollow Knight: Silksong, ремейк Silent Hill 2 і Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Що стосується Сталкера 2, то українська студія GSC Game World раніше підтвердила, що реліз очікуваного шутера відбудеться в першому кварталі 2024 року. Пізніше в мережу "злили" дорожню карту розробки гри, в якій теж підтверджується, що автори націлюються на випуск в середині лютого.

Цього літа GSC привезли демо "Сталкера 2" на ігрову виставку Gamescom, де кожен охочий міг особисто оцінити гру. Тоді ж глава ігрового підрозділу Microsoft Філ Спенсер підтвердив, що розробники з GSC Game World "додають в гру останні штрихи".

Нагадаємо, раніше в цьому місяці вийшла нова гра від творців "Відьмака 3" – її також переклали на українську мову. Трилер за романом Станіслава Лема повинен сподобатися шанувальникам жанру, зокрема, фанатам Firewatch.

А тим часом в Steam прямо зараз проходить осінній розпродаж зі знижками на десятки тисяч ігор, серед яких новинки Starfield і Lies of P. Разом з тим Blizzard запустила безкоштовний тиждень Diablo 4 для користувачів магазину Valve.

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