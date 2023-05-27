Про які саме франшизи йдеться, поки невідомо.

Sony не відмовляється від планів щодо експансії мобільного сегмента ігрової індустрії. Кілька внутрішніх студій японської компанії вже працюють над проєктами для iOS і Android, які стануть частиною відомих серій.

Про це дізналося видання GameRant з недавньої презентації генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана для інвесторів. Згідно з документом, японська компанія виробила стратегію освоєння мобільного ринку і випуску в цьому сегменті ігор за своїми популярними франшизами. За словами керівника, "кілька внутрішніх студій [працюють] над мобільними проектами". При цьому конкретно була згадана тільки Savage Game Studios, яку Sony придбала в серпні 2022 року. Платформотримач також готовий до партнерств і покупок в зазначеному сегменті.

У презентації була присутня діаграма з портфоліо PlayStation. Мобільні ігри в ній займають 5% станом на 2023 рік. До 2025-го Sony прагне збільшити цей показник до 10%. Але якщо порівняти з фінансовим звітом, який компанія опублікувала під час покупки Savage Game Studios, то помітн зміни. Після поглинання Sony вважала, що зможе збільшити кількість мобільних проєктів у своєму портфоліо до 20% до 2025 року. А зараз прогноз знизився в два рази.

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Нова стратегія Sony

Японська компанія робить основний акцент на іграх-сервісах. До 2025 року на їх створення виділятимуть 60% всього бюджету. А одиночним сюжетним проєктам дістанеться тільки 40% від загальних коштів.

Ще один важливий напрямок для Sony — порти на ПК, які приносять стабільний додатковий прибуток. До кінця березня 2025 року компанія збирається випустити на персональних комп'ютерах половину зі свого каталогу ексклюзивів для PlayStation.

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