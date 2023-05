Не всі плани компанії порадують користувачів.

Після публікації фінансового звіту Sony генеральний директор ігрового підрозділу компанії Джим Райан провів презентацію для інвесторів. У ній він поділився успіхами Sony Interactive Entertainment і планами на майбутнє.

За словами керівника, зараз PlayStation 5 можна без проблем купити в будь-якій країні світу. А попит на консоль Райан назвав "безпрецедентним". Тираж PS VR2 наближається до позначки 600 тисяч проданих пристроїв. За темпами реалізації шолом обійшов попередника на 8%.

Окремо голова Sony Interactive Entertainment розкрив статистику сервісу PS Plus. Кількість підписників знаходиться на позначці 47,4 млн осіб. Базовий план мають 33,3 млн користувачів. Ще 8 млн оформили PlayStation Plus Extra, а 6,1 млн — Premium.

Частину презентації Райан також присвятив результатам ігор Sony, які нещодавно вийшли на ПК. Продажі Marvel's Spider-Man Remastered досягли позначки 1,5 млн копій, а ось тираж The Last оf Us Part I склав лише 368 тисяч одиниць. Релізи принесли компанії $52 млн і $15,5 млн виручки відповідно. До кінця березня 2025 року Sony випустить на ПК половину з усього ексклюзивного каталогу PlayStation.

Інші важливі відомості з презентації

Райан на статистиці показав, що компанія робить ставку на ігри-сервіси. Вже до березня 2025 року вона виділятиме 60% коштів саме такі проєкти, а 40% — на традиційні однокористувацькі релізи. Зараз розподіл становить 55% на 45% відповідно.

Ці показники можна порівняти з 2019 роком. Тоді Sony виділяла на виробництво ігор-сервісів тільки 12%, а на одиночні проєкти — 88%.

Компанія планує щороку випускати як мінімум дві великі новинки, причому в різних жанрах. Сюди відносяться шутери, RPG, гонки, екшени, платформери тощо.

Зараз 60% коштів виділяється на створення ігор за існуючими франшизами, а решта йде на нові. До 2025 року показники будуть 50% на 50%.

Sony також оголосила, що в найближчі місяці розпочне "агресивну" боротьбу за хмарний сегмент ігрової індустрії.

