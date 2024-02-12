Кілька джерел повідомили, що анонс нової консолі відбудеться вже наступного місяця.

Останнім часом чуток про Nintendo Switch 2 з'являється все більше, а, отже, анонс вже не за горами. Цього разу ще одна пара інсайдерів, зокрема Reuters, заявила, що знає дещо про ігрову приставку Nintendo наступного покоління.

Ось що стало відомо:

Вихід нової консолі очікується восени 2024 році. А офіційний анонс може відбутися на конференції розробників GDC, яка пройде в кінці березня.

У консолі буде кастомний чіп від NVIDIA на архітектурі Ampere, яка лежить в основі відеокарт GeForce RTX 30. Це зробить нове покоління більш продуктивним і додасть підтримку сучасних технологій, на зразок DLSS і трасування променів.

Новий "Світч" отримає повну зворотну сумісність з першим поколінням. Тобто він зможе запускати не тільки цифрові копії ігор, але і картриджі.

Очікується, що розробники будуть випускати поліпшення для своїх старих ігор, щоб вони пустили в дію можливості "заліза" нової консолі.

Nintendo поки що офіційно не згадувала Switch 2, але про неї ходить забагато чуток від самих різних джерел – від ЗМІ і розробників до постачальників комплектуючих. Кажуть, що друге покоління пристрою отримає 8-дюймовий IPS-екран, 16 ГБ ОЗУ, а ціна зросте до 400 доларів.

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А минулого літа прототип Switch 2 таємно показали обмеженому колу осіб. Ті, хто був на презентації стверджували, що графіка на новій компактній приставці виглядає максимально круто – на рівні з PlayStation 5 і Xbox Series.

Свіжі чутки ігрової індустрії вказують, що до кінця 2024 року також вийде оновлена лінійка Xbox Series X/S. у старшої приставки буде циліндричний корпус і з'явиться версія з SSD на 2 терабайти. А енергоспоживання зменшиться на 15%.

Своєю чергою, Sony активно працює над PS5 Pro з більш потужним залізом. Є дані, що консоль буде орієнтована на постійний фреймрейт при роздільній здатності 4K, також буде додано режим продуктивності в 8К. Реліз теж відбудеться восени 2024 року.

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