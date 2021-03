26 березня пройде онлайн-трансляція, на якій покажуть геймплейні ролики українського шутера та ще 25 ігор.

Наступного тижня, 26 березня, Microsoft проведе онлайн-трансляцію, на якій покаже геймплейні ролики понад 25 ігор. Серед них буде й відео з ігровим процесом довгоочікуваного українського шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.

Про це компанія повідомила в офіційному блозі Xbox.

Крім другої частини "Сталкера", на трансляції покажуть геймплей таких ігор, як The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain та Exo One.

Очікується, що у день релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 буде доступний передплатникам сервісу Game Pass. Крім консолей Xbox Series X/S гра вийде також на ПК. А ось про реліз на консолях PlayStation розробники не повідомляють.

Раніше студія показувала лише короткий тизер з ігровим процесом S.T.A.L.K.E.R. 2.

Тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Що на цей момент відомо про S.T.A.L.K.E.R. 2

Дії S.T.A.L.K.E.R. 2, як і першої частини розгортаються у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Головним героєм гри стане сталкер з позивним "Скіф".

У сиквелі з'явиться оновлена система симуляції життя під назвою A-Life 2.0. Це означає, що персонажі взаємодіятимуть один з одним та з оточенням навіть без участі гравця.

Сюжет шутера буде нелінійним, а своїми рішеннями користувачі впливатимуть на долю персонажів, локальні події та на весь світ гри.

Крім знайомих фанатам локацій в сиквелі будуть й нові. Ще до гри додадуть нових мутантів, артефакти та аномалії.

На своєму YouTube-каналі розробники опублікували кілька саундтреків з майбутньої гри.

Автор: Сергій Коршунов