Рецензенти хвалять майже кожен аспект гри.

Sony зняла ембарго на публікацію оглядів God of War Ragnarök, і в Мережі відразу ж з'явилися десятки матеріалів від західних критиків. Всі вони в один голос хвалять гру і називають однією з найкращих на PlayStation.

На Metacritic (PS5-версія) екшен від Santa Monica Studio отримав 94 бали після 117 рецензій. Журналісти називають Ragnarök прекрасним розвитком ідей попередньої частини. Загальна концепція в новій грі не зазнала кардинальних змін. Однак усі елементи стали глибшими та різноманітнішими. Це стосується битв, пошуку секретів, вивчення світу, босів і так далі.

Знайти багато мінусів God of War Ragnarök західним критикам не вдалося. Деякі рецензенти згадують усілякі некритичні шорсткості, а інші кажуть, що кінцівка може не сподобатися окремим користувачам. Витяги з оглядів декількох видань присутні нижче.

Відео дня

Dexerto (10 з 10): "God of War Ragnarök — складна, продумана гра, в якій все те, що зробило її попередницю неперевершеною, досягло ще більших висот. Її сюжет сповнений пам'ятних персонажів, плавно вплетених в серію світів, які відчуваються як ніколи живими, а бої продовжують додавати нові цікаві нюанси протягом десятків годин. Рагнарок тут, і він чудовий".

GameSpot (9 з 10): "На кожну мить жорстокості припадає одна мить щирих і зрозумілих емоцій. Їх прояв залежить від конкретної людини, але у мене на очах виступили сльози. God of War Ragnarök ще більше стверджує команду розробників Sony Santa Monica як одну з кращих у своїй справі".

Metro GameCentral (4 з 5): "Слабший досвід, ніж її попередник, з відчуттям, що формула вже починає зношуватися, але розповідь про персонажів — Кратоса та його сина — виконана майстерно".

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийде 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

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