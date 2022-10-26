Розробники намагалися збільшити різноманітність і динаміку в боях.

Santa Monica Studio та Sony продовжують розповідати глядачам про одну з найочікуваніших ігор року — God of War Ragnarök. Цього разу творці екшену опублікували великий ролик, в якому детально розповіли про всі нюанси і особливості бойової системи.

У майбутньому проекті у Кратоса з самого початку будуть сокира Левіафан і Клинки Хаосу. Це дозволило розробникам ускладнити дизайн стартових ворогів. Santa Monica Studio в цілому намагається урізноманітнити бестіарій в God of War Ragnarök за допомогою рядових супротивників і міні-босів.

Чимало уваги в ролику приділено покращеній механіці щитів. У попередній частині вони потрібні були тільки для парирування і блоку ворожих атак. А тепер щити дозволяють активувати спеціальні вміння і відрізняються за властивостями. Наприклад, маленькі зразки дають більше часу на відбиття удару, але блокують менше вхідних пошкоджень.

Поведінка Атрея в боях теж піддалась змінам. Хлопчик подорослішав і став більш досвідченим, тому він рухається швидше і атакує впевненіше. Син Кратоса застосовує цілі комбінації умінь для знищення супротивників. При цьому Атрей все ще покладається на лук і дальні атаки в значній мірі. І хоча допомога персонажа буде відчутною, основна робота лежить на плечах головного героя.

Рухи Кратоса теж стали трохи швидшими. Однак основний інструмент мобільності протагоніста — це Клинки Хаосу. Тепер вони дозволяють притягатися до окремих вертикальних платформ і швидко змінювати позицію.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийде 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

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