Трейлер корейського рольового екшену менше ніж за тиждень після прем'єри зібрав понад мільйон переглядів.

Минулого тижня Sony провела презентацію PlayStation Showcase 2021, на якій поміж іншим було показано новий трейлер майбутнього рольового екшену Project Eve від корейської студії Shift Up.

На офіційному YouTube-каналі PlayStation менш ніж за тиждень після прем'єри трейлер зібрав понад 1 мільйон переглядів. Щоб відзначити успішну презентацію проекту, CEO студії Shift Up Кім Хен Те подарував всім 260 співробітникам компанії консолі PlayStation 5, повідомляє аналітик Деніел Ахмад.

"Голова студії сказав, що вибрав PS5 в якості подарунка, щоб всі співробітники могли зіграти в гру, коли вона вийде", – поділився Ахмад.

Як голові Shift Up вдалося дістати разом стільки консолей в умовах світового дефіциту – невідомо. Аналітик припустив, оскільки компанія щойно провела презентацію на великій виставці PlayStation, то ймовірно, дістати консолі, було не складно, натякнувши на допомогу з боку Sony.

Трейлер Project Eve

Project Eve – коротко про гру

Project Eve – це рольовий екшен в декораціях постапокаліпсису, де залишки людства б'ються з іншопланетними загарбниками.

Для безпеки, люди змушені жити на орбітальних станціях. На Землю для битви з прибульцями, вони посилають воїнів, і головна героїня Єва, одна з них.

Автор: Сергій Коршунов