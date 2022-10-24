Він містить відсилання до татуювання Кратоса.

В трейлерах God of War Ragnarök розробники з Santa Monica Studio показали, як виріс і змужнів Атрей. Наряд сина Кратоса теж змінився, і в ньому захована деяка особливість.

Інформацією про це поділився творчий директор проекту Рафаель Грассетті в блозі PlayStation, де опублікували керівництво з косплею персонажів Ragnarök.

Керівник повідомив, що костюм Атрея відсилає до татуювання на грудях Кратоса: "Атрей — продукт оточуючого його середовища і людей, які перебувають біля нього. Дуже цікава деталь, яку більшість людей не помітить, — це натяк на татуювання Кратоса, що проступають крізь дизайн його обладунків. Ви можете побачити на його лівій руці/плечі прорізи татуювання Кратоса, що проступають крізь костюм — як батько, так і син".

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Грассетті мав на увазі, що Атрей слідує за Кратосом. Для справжніх татуювань він занадто малий, тому зробив гравіювання на обладунку. Розробники також намагалися зберегти деякі впізнавані риси обладунку в порівнянні з версією з минулої частини серії.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийде 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

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