Розробники поділилися новими деталями гри.

Arkane Austin почала активніше ділитися подробицями Redfall — свого нового масштабного шутера. Розробники дали інтерв'ю, в якому розкрили різні деталі.

Журналісти порталу GamesRadar поспілкувалися з креативним директором Arkane Рікардо Баре і керівником студії Харві Смітом. Під час розмови вони розповіли про світ, битви, завдання та інші аспекти. Репортери в рамках розмови запитали про схожість Redfall з Left 4 Dead. Баре на це відповів, що розуміє, чому користувачі порівнюють ігри. Однак новий проект Arkane більше нагадує Far Cry, ніж шутер Valve.

Слова креативного директора доповнив Сміт. Він заявив: "Іноді Redfall здається тим, що вийшло б, якби ви змішали творчі цінності Arkane з Far Cry 2 або S.T.A.L.K.E.R.".

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Окремо розробники розповіли про світ свого шутера. Територія, доступна для дослідження, буде набагато більшою, ніж у Prey. Користувачі зможуть вільно переміщатися локаціями, брати другорядні завдання і виконувати їх. У головних героїв є своє сховище, де можна перепочити і поспілкуватися з неігровими персонажами.

Що стосується битв, то тут Arkane допомагає id Software, відома завдяки DOOM. У битвах користувачі зможуть застосовувати не тільки озброєння і навички бійців, а й предмети оточення.

Redfall — основні подробиці

У грі потрібно боротися з вампірами, які з'явилися в результаті наукових експериментів. Вони викликали сонячне затемнення і висушили воду навколо острівного Редфолла.

Геймплей Redfall включає перестрілки, вивчення місцевості і збір кращої екіпіровки. Спорядження в грі ділиться на рівні якості — від звичайного до легендарного.

Проходити шутер можна як поодинці, так і в кооперативі. Розробники стверджують, що в проекті буде багато фірмових елементів Arkane.

Redfall вийде в 2023 році на ПК, Xbox Series X і Series S. Гру планували випустити вже цього літа, але вирішили перенести разом зі Starfield.

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