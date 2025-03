Це буде дуже страшно, запевняє Пол Андерсон.

Пол Андерсон, відомий за адаптаціями Mortal Kombat і Resident Evil, взявся за нову екранізацію ігрового хоррора The House of the Dead. Режисер пообіцяв зробити фільм по-справжньому страшним і максимально близьким до ігрового процесу.

В інтерв'ю Variety він розповів, що події розвиватимуться в реальному часі, передаючи атмосферу відеогри: єдиний спосіб зупинити дію - або пройти фільм до кінця, або "померти". Андерсон також зазначив, що збирається вийти за звичні рамки жанру і створити "атракціон чистого жаху".

На відміну від провальної адаптації 2003 року від Уве Болла, нова версія зосередиться на подіях третьої частини The House of the Dead, що вийшла 2002 року. У центрі сюжету опиниться команда бійців, очолювана Томасом Роганом, яка пробирається в науковий комплекс у пошуках правди про катастрофу, що обрушилася на Землю.

Зйомки стартують у середині або наприкінці 2025 року. Поки ж Андерсон завершує роботу над фентезійним бойовиком In the Lost Lands, заснованим на оповіданні Джорджа Мартіна, прем'єра якого запланована на 14 березня.

Паралельно з цим ведеться робота над новою екранізацією Resident Evil, яку вперше зрежисує не Андерсон. Прем'єра запланована на 18 вересня 2026 року.

