Українські захисники, які захоплювалися відеоіграми, швидко освоїли військове ремесло.

Бійці Збройних сил України, які захоплювалися відеоіграми, знищили велику колону російських окупантів у Бучі. Хобі допомогло захисникам освоїти військове ремесло і ефективно підривати ворожу техніку.

Такою інформацією поділився Міністр оборони України Олексій Резніков у розмові з Дмитром Комаровим під час зйомок фільму "Дім". Журналіст запитав у чиновника, як вдалося знищити величезну колону рашистів у Бучі. Той відповів, що українським захисникам допомогло захоплення відеоіграми.

"По-перше, місцеве населення допомогло нашим військовим наводитися. По-друге, хлопці до цього дуже добре грали в комп'ютерні ігри, страйкери. Реально. І вони пішли служити. І вони дуже класно, вправно навчилися. І коли потім їх запитували: "Як ви це зробили?" Вони казали, що ми як у комп'ютерній грі: наведення — постріл, наведення — постріл. Вони спалили все. Голова колони, хвіст колони, встали. Паніка. А далі починають знищувати, і таким чином знищується вся колона", — розповів Резніков.

Бучанська різанина: основна інформація

Місто в Київській області було окуповане російськими військами незабаром після повномасштабного вторгнення РФ. Воно перебувало під контролем рашистів до початку квітня.

Коли Бучу звільнили, розкрилися факти численних військових злочинів РФ. Окупанти стратили мирне населення, ґвалтували жінок і дітей, закопували тіла в братських могилах. Частина жертв лежали посеред вулиць-на місцях, де їх вбивали рашисти.

Як повідомив Мер Бучі, рашисти стратили понад 400 жителів міста. Вони також утримували в підвалі групу з 25 дівчат і жінок для сексуального насильства. Частина з них завагітніли.

У Росії різанину в Бучі назвали "постановкою", а кремлівський диктатор Володимир Путін присвоїв звання "Гвардійської" 64-й окремій мотострілецькій бригаді Сухопутних військ РФ, яка здійснювала звірства в місті.

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