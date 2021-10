Компанія замінила прапор Конфедерації на череп.

Минулого тижня Rockstar Games опублікувала трейлер Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. До цієї збірки входять ремастери GTA III, GTA: Vice City і GTA: San Andreas. Компанія також оголосила дату релізу, ціну і системні вимоги проекту. Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Chazza354 уважно вивчив дебютний ролик і виявив в ньому цензуру.

На одному з кадрів трейлера показано Філа Кессіді з Grand Theft Auto: Vice City. Торговця зброєю відкидає ударною хвилею від вибуху. Персонаж одягнений в чорну футболку із зображенням черепа, проте в оригіналі на ній був інший малюнок. На одязі Кессіді був присутній прапор Конфедерації, а якщо точніше — Конфедеративних Штатів Америки. Його заміну користувачі форуму Reddit визнали цензурою і засудили. Гравці підкреслили, що серія Grand Theft Auto завжди гостро висміювала злободенні проблеми США. Якщо прибрати з GTA сатиру, то зникне її ідентичність.

Чому прибрали прапор Конфедерації

Наприкінці травня 2020 року під час арешту в Міннеаполісі загинув афроамериканець Джордж Флойд.

Після цього США захлеснули масові протести.

Саме тоді прапор Конфедеративних Штатів Америки почали зараховувати до расистських символів. Конфедерація була сформована з південних рабовласницьких штатів. А затримання Флойда проводили білі поліцейські. Мабуть, цього було достатньо, щоб провести паралель.

Нагадаємо: Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition вийде 11 листопада 2021 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch. Наступного року збірка з'явиться на мобільних платформах.

Автор: Назар Степорук