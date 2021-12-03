Blizzard Entertainment продовжує робити гру більш інклюзивною.

Після звинувачень у домаганнях і братській культурі Blizzard Entertainment вирішила серйозно змінити свої ігри, зокрема, World of Warcraft. Компанія прибрала з MMORPG жарти з сексуальним підтекстом і відсилання до музиканта, який жорстко висловився про Альянс. А тепер стало відомо, що розробники планують додати в WoW ще дві статі.

Інформацією про прийдешнє нововведення поділився датамайнер keyboardturn. Він покопався в файлах World of Warcraft і знайшов згадку двох нових статей. Поруч зі словами "чоловіча" і "жіноча" з'явилися варіанти "обидві" і "ніякої". Напевно таким способом Blizzard Entertainment хоче зробити свою MMORPG більш інклюзивною і привітною для меншин. Однак поки невідомо, чи з'являться в редакторі елементи зовнішності, які дозволять підкреслити вибір однієї з нових статей. На момент написання матеріалу коментарі від розробників щодо знахідки keyboardturn не надходили.

Швидше за все, варіант "обидві" доданий для людей, які відчувають себе чоловіком і жінкою одночасно. А "ніяка" підійде для тих, хто хоче грати за гендерно-нейтрального персонажа.

Про боротьбу Blizzard з неналежним контентом в World of Warcraft

Два місяці тому влада Каліфорнії подала в суд на компанію. У звинуваченні сказано, що в студії процвітають домагання, сексизм і братська культура.

Проти Blizzard відразу виступили гравці, колишні керівники і навіть нинішні співробітники.

Акції компанії різко впали, тому вона намагається виправити ситуацію різними методами.

А нещодавно до купи додалися звинувачення по відношенню до Боббі Котика, генерального директора Activision Blizzard. Він нібито знав про проблеми в компанії і покривав домагання. Керівника також викрили в неналежній поведінці по відношенню до своєї колишньої секретарки.

Автор: Назар Степорук