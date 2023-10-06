У трійку лідерів потрапили The Legend of Zelda: Breath of the Wild, оригінальний Dark Souls і Super Mario 64.

Редакція авторитетного британського видавництва Edge опублікувала топ-100 найкращих відеоігор, випущених за останні 30 років. У голосуванні брали участь не тільки журналісти EDGE, а й читачі, а також провідні розробники ігрової індустрії.

Наприклад, до списку доклав руку глава Larian Studios і творець Baldur's Gate 3 Свен Вінке, один з головних постмодерністів ігрової індустрії Гоїті Суда. продюсер перших частин Assassin's Creed Джейд Реймонд, а також низка інших розробників.

У трійку лідерів потрапили The Legend of Zelda: Breath of the Wild, оригінальний Dark Souls і Super Mario 64. А ось як виглядає двадцятка:

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The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dark Souls. Super Mario 64. The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Resident Evil 4. Halo: Combat Evolved. Half-Life 2. Portal. Elden Ring. Doom. Super Mario Galaxy. Bloodborne. Minecraft. Final Fantasy VII. The Last of Us. Deus Ex. Shadow of the Colossus. Grand Theft Auto III. Outer Wilds. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Цікаво, що в першу двадцятку не потрапило багато сучасних тайтлів, які були захоплено прийняті гравцями й оглядачами. Наприклад, Grand Theft Auto 5 відзначився лише 50 місцем, а God of War (2018) – і зовсім 97-им. З продовженням списку можна ознайомитися тут.

До речі, говорячи про GTA, в цьому місяці, за чутками, відбудеться анонс GTA 6 – з релізом рівно через рік. Очікується, що серія повернеться до Vice City, ігрового аналога Маямі, а одним з головних героїв вперше стане дівчина.

Також цей жовтень завалить нас ігровими релізами, які потенційно можуть стати одним з найкращих. Одним з таких вважається психологічний трилер Alan Wake 2 від фінської студії Remedy. Додатковим стимулом для українських гравців буде те, що гра отримає офіційну українську локалізацію.

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