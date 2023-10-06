Редакція авторитетного британського видавництва Edge опублікувала топ-100 найкращих відеоігор, випущених за останні 30 років. У голосуванні брали участь не тільки журналісти EDGE, а й читачі, а також провідні розробники ігрової індустрії.
Наприклад, до списку доклав руку глава Larian Studios і творець Baldur's Gate 3 Свен Вінке, один з головних постмодерністів ігрової індустрії Гоїті Суда. продюсер перших частин Assassin's Creed Джейд Реймонд, а також низка інших розробників.
У трійку лідерів потрапили The Legend of Zelda: Breath of the Wild, оригінальний Dark Souls і Super Mario 64. А ось як виглядає двадцятка:
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
- Dark Souls.
- Super Mario 64.
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
- Resident Evil 4.
- Halo: Combat Evolved.
- Half-Life 2.
- Portal.
- Elden Ring.
- Doom.
- Super Mario Galaxy.
- Bloodborne.
- Minecraft.
- Final Fantasy VII.
- The Last of Us.
- Deus Ex.
- Shadow of the Colossus.
- Grand Theft Auto III.
- Outer Wilds.
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Цікаво, що в першу двадцятку не потрапило багато сучасних тайтлів, які були захоплено прийняті гравцями й оглядачами. Наприклад, Grand Theft Auto 5 відзначився лише 50 місцем, а God of War (2018) – і зовсім 97-им. З продовженням списку можна ознайомитися тут.
До речі, говорячи про GTA, в цьому місяці, за чутками, відбудеться анонс GTA 6 – з релізом рівно через рік. Очікується, що серія повернеться до Vice City, ігрового аналога Маямі, а одним з головних героїв вперше стане дівчина.
Також цей жовтень завалить нас ігровими релізами, які потенційно можуть стати одним з найкращих. Одним з таких вважається психологічний трилер Alan Wake 2 від фінської студії Remedy. Додатковим стимулом для українських гравців буде те, що гра отримає офіційну українську локалізацію.