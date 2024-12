Компанія віддає свої старі ексклюзиви за непоганою ціною.

У магазині PlayStation Store стартував розпродаж на честь 30-річчя PlayStation. The Last of Us Part 1 та інші популярні ігри отримали значні знижки, а загалом на розпродажі представлено понад тисячу ігор за привабливими цінами.

Тут ми зібрали найцікавіші пропозиції, представлені Sony на розпродажі на честь 30-річчя PlayStation у PlayStation Store.

The Last of Us Part 1 - 1149 гривень (-50%)

The Last of Us Part 1 - оновлена версія культової гри від Naughty Dog. Історія Джоела та Еллі в постапокаліптичному світі, ураженому грибковою інфекцією, представлена з поліпшеною графікою та геймплеєм. Глибокий сюжет та емоційні переживання роблять цю гру обов'язковою для всіх любителів якісних пригод.

Grand Theft Auto V - 626 гривень (-67%)

Grand Theft Auto V - популярний екшен з відкритим світом від Rockstar Games. Захоплива історія трьох персонажів у кримінальному світі Лос-Сантоса. Величезний світ для дослідження, різноманітні місії та мультиплеєрний режим GTA Online роблять цю гру однією з найбільш затребуваних.

Ghost of Tsushima: Director's Cut - 1149 гривень (-50%)

Ghost of Tsushima: Director's Cut - розширена версія епічної історії про самурая Дзіна Сакая. Події розгортаються на тлі протистояння монгольським загарбникам на острові Цусіма. Видання включає додатковий контент на острові Ікі, нові завдання, броню і поліпшену продуктивність на PS5.

The Witcher 3: Wild Hunt - 189 гривень (-80%)

The Witcher 3: Wild Hunt - легендарна RPG від CD Projekt RED. Історія відьмака Геральта з Рівії, який вирушив на пошуки зниклої Цирі. Величезний відкритий світ, насичений квестами, і глибокий сюжет роблять цю гру шедевром жанру.

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT - 559 гривень (-60%)

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT - розширена версія унікальної гри від Хідео Кодзіми. Сем Портер Бріджес прагне відновити зв'язок між розрізненими містами Америки в постапокаліптичному світі. Director's Cut пропонує нові місії, спорядження та поліпшення геймплею, роблячи подорож ще більш захопливою.

Days Gone - 479 гривень (-60%)

Days Gone - екшен-адвенчура з відкритим світом від Bend Studio. Сюжет розповідає про байкера Дікона Сент-Джона, який виживає у світі, охопленому пандемією, що перетворила людей на фрікерів. Гра поєднує динамічні бої, дослідження постапокаліптичних пейзажів і глибоку емоційну історію про втрату та надію.

God of War (2018) - 324 гривні (-50%)

God of War (2018) - переосмислення відомої серії від Santa Monica Studio. Кратос покинув землі Стародавньої Греції і тепер живе серед скандинавських богів і монстрів разом зі своїм сином Атреєм. Гра пропонує захопливий сюжет, вражаючу графіку та оновлену бойову систему, отримавши високі оцінки критиків і гравців.

God of War Ragnarok - 1149 гривень (-50%)

God of War Ragnarok - продовження епічної історії Кратоса і Атрея у світі скандинавської міфології. Герої стикаються з Рагнароком, що насувається, досліджуючи нові світи і зустрічаючи могутніх богів. Покращена графіка, розширений геймплей і захопливий сюжет роблять цю гру одним із головних хітів для PlayStation.

Раніше ми розповідали, що в Playstation Store почався розпродаж на "Чорну п'ятницю". Він закінчується вже сьогодні.

