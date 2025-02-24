Івент відбудеться 19 квітня.

Square Enix готується відзначити 15-річчя серії NieR, влаштувавши спеціальний святковий стрім, який відбудеться 19 квітня об 11:00 за київським часом. Під час трансляції компанія розповість про майбутні івенти, новий мерч і влаштує міні-концерт.

Крім того, в обговоренні візьмуть участь ключові розробники гри, включно з продюсером Йосуке Сайто, композитором Кейіті Окабе і геймдиректором Йоко Таро. Поки Square Enix не натякає на анонси нових проєктів, але фанати не втрачають надії, ремастер NieR Replicant був представлений саме на подібній трансляції до 10-річчя серії.

Наразі NieR: Automata продовжує залишатися головним хітом франшизи. Наприкінці 2024 року продажі гри досягли 9 мільйонів копій.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що Sony спільно з Kojima Productions проведе презентацію, присвячену Death Stranding 2, яка відбудеться 10 березня в рамках фестивалю SXSW 2025.

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