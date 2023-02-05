У короткому ролику показали персонажа раси ельф і класу лицар.

Не встиг інсайдер Том Хендерсон поділитися безліччю інформації про розробку Dragon Age Dreadwolf, як стався новий масштабний витік. У Мережі опублікували геймплей з альфа-версії гри, кілька скриншотів і безліч подробиць.

Інформацією та матеріалами поділився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом revanchisto з посиланням на анонімного тестувальника. За словами користувача, він бачив 20-хвилинний уривок, але опублікував лише коротку сценку. Revanchisto не хоче, щоб розробники змогли визначити джерело витоку.

Події в геймплейному відрізку розгортаються у Вейсхаупті, легендарній фортеці Сірих вартових, яку осаджують породження темряви. Головний герой — ельф класу лицар. У його команді перебувають чоловік такої ж спеціалізації та злодійка гном'ячої раси. Моделі персонажів можуть бути заповнювачами і змінитися в фінальній версії. Те ж саме стосується оточення.

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Команда повинна була дістатися до бібліотеки, відбиваючись від атак ворогів. У якийсь момент зверху на фортецю приземлився величезний дракон, який створював перешкоди на шляху протагоніста з супутниками. Схоже, закувати його в ланцюги — це була основна мета місії, але фінал в 20-хвилинному геймплейному відрізку був відсутній.

Що ще вдалося дізнатися про Dragon Age Dreadwolf

Хендерсон писав, що бойова система в грі відсилає до hack and slash, а управляти членами команди безпосередньо не можна. Реалізовано лише вибір умінь союзників. Цю інформацію підтвердив revanchisto. За його словами, битви натхненні God of War 2018 року.

У персонажа є звичайна комбо-серія ударів і смужка, яка заповнюється і дозволяє виконати спеціальний навик. Здібності вибираються через стандартне для серії колесо.

Лицар з ролика міг бити ногами і посилювати свій меч. Анімації стали більш плавними, а стрибки з Dragon Age: Inquisition залишилися в новій частині.

Породження темряви виглядали стандартно, якщо не враховувати дракона, але вони володіли силами червоного ліріума. Це може бути обгрунтовано в сюжеті.

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