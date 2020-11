Скандальна гра студії Naughty Dog виграла в п'яти номінаціях.

Вчора пройшла 38-а церемонія нагородження за найкращі комп'ютерні ігри –Golden Joystick Awards 2020. Ця премія примітна тим, то тут переможців обирає не журі, а гравці з усього світу шляхом голосування. В результаті найбільше нагород, в тому числі й звання "Гра року", дісталося постапокаліптичній драмі від студії Naughty Dog – The Last of Us Part II.

The Last of Us Part II перемогла в 5-ти номінаціях:

Гра року;

Найкраща гра на PlayStation;

Найкращий звуковий супровід;

Найкраща розповідь;

Найкраще візуальне оформлення;

Крім того, найкращою студією року за версією Golden Joystick Awards 2020 стала компанія Naughty Dog, яка створила The Last of Us Part II. Прочитати рецензію на цю гру можна в нашому матеріалі.

Наступним проектом за кількістю виграних нагород став roguelike-екшн Hades.

Hades здобула перемогу у 2-х номінаціях:

Найкраща інді-гра;

Премія "Вибір критиків";

Весела багатокористувацька гра Fall Guys: Ultimate Knockout теж перемогла в двох номінаціях:

Найкраща сімейна гра;

Найкраща багатокористувацька гра;

Цікаво, що пісочниці Minecraft через 11 років після релізу вдалося виграти дві номінації на Golden Joystick Awards 2020:

Найкраща ігрова спільнота;

Найкраща підтримувана гра;

Найкращою грою для Xbox став платформер Ori and the Will of the Wisps, для Nintendo Switch – симулятор Animal Crossing: New Horizons, а найкращою грою для ПК – Death Stranding.

Найочікуванішою грою на Golden Joystick Awards 2020 визнали God of War Ragnarok. Продовження суворого екшену про Кратоса і Атрея вийде в 2021 році на PlayStation 5.

Повна трансляція церемонії Golden Joystick Awards 2020

Нагадаємо, наступна ігрова премія, The Game Awards 2020, пройде 10 грудня. Там The Last of us Part II представлена у 9 номінаціях.

Автор: Сергій Коршунов