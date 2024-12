На комп'ютери одразу вийде оновлена версія гри.

На The Game Awards 2024 розкрили дату виходу The Last of Us Part 2 Remastered на ПК. Останнє творіння Ніла Дракмана з'явиться на комп'ютерах уже наступного року 4 квітня.

The Last of Us Part 2, що вийшла 2020 року на PlayStation 4, продовжила історію Еллі та Джоела у світі, спустошеному пандемією. Цього разу розповідь зосередилася на складних моральних дилемах, жадобі помсти та наслідках ухвалених рішень. Гра отримала визнання критиків завдяки глибокій емоційній історії, природному розвитку персонажів, вражаючому рівню графіки та неймовірній деталізації оточення.

На початку цього року Naughty Dog випустила ремастер другої частини для консолей, де ще більше вдосконалила графіку і додала більше режимів продуктивності. На ПК вийде одразу покращена версія гри, в яку також додали кілька додаткових режимів, на кшталт вільної гри на гітарі.

На The Game Awards 2024 вже показали перший трейлер "Відьмак 4", де Цирі стала головною героїнею, а також ми дізналися, що нова гра Юсуфа Фареса справді називається Split Fiction.

