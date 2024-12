It Takes Two, посунься.

Розробники з Ghost Town Games, відомі за мультиплеєрною аркадою про готування Overcooked, отримали свою хвилину слави на The Game Awards 2024, де представили свій кооператив Stage Fright.

Stage Fright - це кооперативна гра на двох, що підтримує як локальний, так і мережевий формат проходження. Видавець Hello Games описують її як суміш Overcooked і Luigi's Mansion, приправлену магічною і трохи моторошною атмосферою. Хоча, звісно, гра прямо напрошується на порівняння скоріше з It Takes Two, ніж з іграми Nintendo.

Гравці зможуть разом розв'язувати загадки, що нагадують квест-кімнати, і при цьому стикатися з хаотичними ситуаціями, знайомими за Overcooked.

Раніше ми розповідали, що на The Game Awards 2024 вже показали перший трейлер "Відьмак 4", де місце головної геєроїні займе Цирі. Там же анонсували спін-офф Elden Ring, який стане першим повністю кооперативним Souls-like.

