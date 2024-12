Чутки підтвердилися: гра називається Split Fiction.

Усі чутки підтвердилися: Юсуф Фарес, автор It Takes Two і A Way Out, представив свою нову кооперативну гру Split Fiction на The Game Awards 2024.

Гра розповість історію дівчат Зої та Мії, письменниць, які уклали контракт із техно-компанією, що обіцяє екранізувати їхні історії у VR. Героїні застрягли у віртуальній реальності, і тепер змушені переміщатися між різними світами, щоб нарешті опинитися вдома. У трейлері можна оцінити світи, які будуть у грі. Розробники явно надихалися Tron і Dungeons and Dragons, коли створювали локації.

Геймплейно Split Fiction взяла за основу формулу It Takes Two. У грі буде безліч механік із різних ігрових жанрів, які створюватимуть захопливий і різноманітний ігровий процес.

Реліз Split Fiction заплановано на 2025 рік. За чутками, гра вийде на початку березня.

Раніше ми розповідали, що на The Game Awards 2024 вперше показали трейлер "Відьмак 4". Головною героїнею перезапуску стане Цирі, CD Projekt RED обіцяє, що новий The Witcher стане найамбітнішою грою серії, а можливо, і всієї компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: