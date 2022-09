Акція закінчиться наступного тижня.

Epic Games Store продовжує постачати свою аудиторію безкоштовними іграми. Зараз в сервісі можна отримати два проекти — Spirit of the North і The Captain. Акція триватиме до 22 вересня, 18:00 за київським часом. Потім почнеться роздача відомого симулятора виживання ARK: Survival Evolved і стратегії з рольовими елементами Gloomhaven.

Детальніше про безкоштовні ігри в Epic Games Store

The Captain — це пригода від студії Sysiac games і видавництва Tomorrow Corporation. Головний герой проекту — капітан і науковець космофлоту Томас Вельму, якого закинуло на інший край галактики. Тим часом до Землі наближаються темні сили, і тільки у протагоніста є те, що врятує планету.

Під час проходження The Captain користувачам знадобиться вирішувати долю окремих персонажів і цілих цивілізацій. А геймплей в проекті зводиться до подорожей, головоломок і міні-ігор.

Відео дня

За створення Spirit of the North відповідали команда Infuse Studio і видавництво Merge Games. У цій пригоді користувачі в ролі рудого лиса відправляться до Ісландії і дізнаються про причини загибелі земної цивілізації. Головного героя під час подорожі супроводжує хранитель північного сяйва — лис-привид. При проходженні Spirit of the North користувачі зможуть більше дізнатися про свого напарника і його зв'язок з протагоністом.

Сюжет в грі подається через оточення, натхненне скандинавським фольклором. А геймплей представлений сумішшю з платформинга і головоломок, які пов'язані з екологією.

