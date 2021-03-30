Отримати шпигунський шутер за мотивами коміксу XIII можна до 1 квітня.

У магазині цифрової дистрибуції GOG стартувала роздача шпигунського шутера під назвою XIII, створеного за мотивами однойменного коміксу. Отримати гру користувачі можуть до 1 квітня.

Детальніше про XIII

Оригінальний шутер XIII вийшов у 2003 році на ПК, PS2 та Xbox. Гра виконана в стилістиці коміксу з використанням технології Cel shading.

За сюжетом головний герой, якого озвучив актор Девід Духовни, прокидається на пляжі Брайтон-Біч у Брукліні, нічого не пам'ятаючи про своє минуле. Все що у нього є – татуювання римської цифри XIII на грудях та ключ від депозитної комірки в банку. "Тринадцятому" належить з'ясувати всю правду про себе. В історії будуть замішані таємні групи змовників, кілери та агенти ФБР.

У 2020 році вийшов ремейк гри. Однак його розкритикували за змінений візуальний стиль і технічні проблеми на релізі. Втім, користувачам GOG роздають саме оригінальну версію шутера.

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Автор: Сергій Коршунов