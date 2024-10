Нові Герої вийдуть у 2025 році в ранньому доступі.

Студія Unfrozen, розробники довгоочікуваної стратегії Heroes of Might and Magic: Olden Era, випустили новий геймплейний ролик, що розкриває деталі дослідження світу та бойової системи гри.

У півторахвилинному відео, опублікованому командою розробників, гравці можуть побачити початок партії: герой досліджує околиці свого замку, збирає ресурси і захоплює лісопилку. На шляху зустрічаються різні монстри, з якими доведеться битися. Цікаво, що в ролику відсутній внутрішньоігровий інтерфейс.

Битви відбуваються в класичному покроковому режимі, знайомому шанувальникам серії. Гравцеві потрібно тактично розміщувати свої війська на полі бою і використовувати їхні унікальні здібності для досягнення перемоги.

Також у ролику було показано дослідження стратегічної карти. Герой переміщається різноманітними локаціями, збирає розкидані по карті скарби і взаємодіє з різними об'єктами. Гра повертає нас до витоків серії, поєднуючи знайомий геймплей з оновленою графікою і новими механіками.

Реліз Heroes of Might and Magic: Olden Era у ранньому доступі Steam призначено на 2025 рік. Видавцем проекту виступить Ubisoft.

Нагадаємо, що Halls of Torment, яка нещодавно вийшла з раннього доступу, стала одним із найвисоко оцінених rogue-like проєктів цього року. Під час розроблення гри, студія Chasing Carrots помітно надихалася серією Diablo і Vampire Survivors.

