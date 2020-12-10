У PlayStation Store почався розпродаж, присвячений церемонії The Game Awards 2020. Знижки отримали як старі хіти, так і нові блокбастери, серед яких ремейк Mafia та Assassin's Creed Valhalla. Акція закінчиться 15 грудня.
Розпродаж в PS Store:
- Rainbow Six Siege Deluxe Edition (PS4 & PS5) – 179 грн (знижка 70%)
- Resident Evil 3 – 593 грн (знижка 67%)
- Resident Evil 2 – 479 грн (знижка 60%)
- NBA 2K21 – 839 грн (знижка 58%)
- GTA 5 Premium Online Edition – 503 грн (знижка 58%)
- Persona 5 Royal – 899 грн (знижка 50%)
- Marvel's Avengers – 999 грн (знижка 50%)
- FIFA 21 (Beckham Edition PS4 & PS5) – 1143 грн (знижка 48%)
- Need for Speed Hot Pursuit Remastered – 839 грн (знижка 40%)
- Batman: Arkham Knight – 421 грн (знижка 35%)
- Watch Dogs: Legion (PS4 & PS5) – 1234 грн (знижка 35%)
- Mafia: Definitive Edition – 899 грн (знижка 25%)
- Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 1011 грн (знижка 25%)
- Assassin's Creed Valhalla (Ultimate Edition PS4 & PS5) – 2839 грн (знижка 20%)
Повний список ігор і комплектів можна подивитися на сторінці розпродажу.
Крім того, в грудні передплатники сервісу PlayStation Plus можуть отримати адреналіновий екшн Just Cause 4 та багатокористувацький шутер Rocket Arena. Власникам PlayStation 5 дістанеться безкоштовно також нова частина Worms з підзаголовком Rumble, адвенчура Bugsnux та бонус з 20 найкращих хітів PS4 завдяки PlayStation Plus Collection.
Нагадаємо, до 23 грудня в PS Store триватиме розпродаж "Новорічні пропозиції", в рамках якого сотні ігор отримали знижки до 85%.
Про The Game Awards 2020
The Game Awards – це щорічна премія, на якій відзначають головні досягнення ігрової індустрії. Цього року найбільше номінацій отримав ексклюзив PlayStation – The Last of Us Part II. Екшн побореться за перемогу в 9 категоріях, в тому числі й за звання "Гра року".
The Game Awards 2020 пройде в ніч з 10 на 11 грудня. Гостями церемонії стануть Кіану Рівз, Галь Гадот, Том Холланд, Крістофер Нолан та інші зірки кіно.