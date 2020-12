Акція стартувала на честь щорічної церемонії The Game Awards.

У PlayStation Store почався розпродаж, присвячений церемонії The Game Awards 2020. Знижки отримали як старі хіти, так і нові блокбастери, серед яких ремейк Mafia та Assassin's Creed Valhalla. Акція закінчиться 15 грудня.

Розпродаж в PS Store:

Повний список ігор і комплектів можна подивитися на сторінці розпродажу.

Крім того, в грудні передплатники сервісу PlayStation Plus можуть отримати адреналіновий екшн Just Cause 4 та багатокористувацький шутер Rocket Arena. Власникам PlayStation 5 дістанеться безкоштовно також нова частина Worms з підзаголовком Rumble, адвенчура Bugsnux та бонус з 20 найкращих хітів PS4 завдяки PlayStation Plus Collection.

Нагадаємо, до 23 грудня в PS Store триватиме розпродаж "Новорічні пропозиції", в рамках якого сотні ігор отримали знижки до 85%.

Про The Game Awards 2020

The Game Awards – це щорічна премія, на якій відзначають головні досягнення ігрової індустрії. Цього року найбільше номінацій отримав ексклюзив PlayStation – The Last of Us Part II. Екшн побореться за перемогу в 9 категоріях, в тому числі й за звання "Гра року".

The Game Awards 2020 пройде в ніч з 10 на 11 грудня. Гостями церемонії стануть Кіану Рівз, Галь Гадот, Том Холланд, Крістофер Нолан та інші зірки кіно.

Автор: Сергій Коршунов