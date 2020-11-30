В PlayStation Store почався новий розпродаж під назвою "Новорічні пропозиції". Сотні ігор для консолі PS4, серед яких невеликі інді-хіти та великобюджетні блокбастери, отримали знижки до 85%. Акція діятиме до 23 грудня.
Новорічні пропозиції в PS Store:
- Sleeping Dogs Definitive Edition – 142,35 грн (знижка 85%)
- Tomb Raider: Definitive Edition – 97,35 грн (знижка 85%)
- Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration – 189,80 грн (знижка 80%)
- Alien: Isolation – 209 грн (знижка 80%)
- Dragon Age: Інквізиція (GOTY Edition) – 137,77 грн (знижка 77%)
- Brothers: a Tale of two Sons – 204 грн (знижка 75%)
- Need for Speed – 162,25 грн (знижка 75%)
- Dark Souls 3 (Deluxe Edition) – 499,75 грн (знижка 75%)
- The Evil Within – 162 грн (знижка 75%)
- Assassin's Creed Odyssey – 531,72 грн (знижка 72%)
- Prey: Digital Deluxe Edition – 359 грн (знижка 70%)
- Death Stranding – 649 грн (знижка 66%)
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 1014 грн (знижка 65%)
- Metro Exodus Gold Edition – 664,65 грн (знижка 65%)
- Street Fighter V – 259 грн (знижка 60%)
- The Elder Scrolls Online – 259 грн (знижка 60%)
- Mass Effect: Andromeda – 359 грн (знижка 55%)
- Injustice 2 – 486 грн (знижка 25%)
З повним списком ігор і доповнень можна ознайомитися на сторінці розпродажу.
У грудні передплатники сервісу PlayStation Plus на PS4 зможуть забрати безкоштовно ураганний екшн Just Cause 4 та багатокористувацький шутер Rocket Arena. Власники PS5 отримають ще одну гру – нову частину Worms з підзаголовком Rumble.
Додатковим бонусом для власників PS5 стануть 20 найкращих хітів з консолі PS4 в добірці PlayStation Plus Collection.