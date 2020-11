В акцію потрапили Injustice 2, Red Dead Redemption 2 та сотні інших великобюджетних блокбастерів.

В PlayStation Store почався новий розпродаж під назвою "Новорічні пропозиції". Сотні ігор для консолі PS4, серед яких невеликі інді-хіти та великобюджетні блокбастери, отримали знижки до 85%. Акція діятиме до 23 грудня.

Новорічні пропозиції в PS Store:

З повним списком ігор і доповнень можна ознайомитися на сторінці розпродажу.

У грудні передплатники сервісу PlayStation Plus на PS4 зможуть забрати безкоштовно ураганний екшн Just Cause 4 та багатокористувацький шутер Rocket Arena. Власники PS5 отримають ще одну гру – нову частину Worms з підзаголовком Rumble.

Додатковим бонусом для власників PS5 стануть 20 найкращих хітів з консолі PS4 в добірці PlayStation Plus Collection.

Автор: Сергій Коршунов