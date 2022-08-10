Call of Duty, Battlefield і багато інших відомих серії шутерів потрапляють під цю характеристику.

У Росії виступили з пропозицією заборонити інтерактивні проекти, де можна грати за військовослужбовців з "недружніх" країн. Сюди відноситься багато популярних серій шутерів, наприклад, Call of Duty і Battlefield.

З такою ініціативою виступив депутат Держдуми Євген Федоров. Він згадав, що Росія "багато років" намагається реалізувати ідею патріотичного виховання молоді. А ігри, де головними героями виступають американські або європейські солдати, нібито заважають здійснити задумане.

"У зв'язку з цим прошу розглянути питання про введення заборони на продаж в Російській Федерації відеоігор для ПК і консолей, сюжет яких передбачає, що гравець повинен симулювати дії військовослужбовців, що представляють держави, внесені до переліку недружніх", — заявив Федоров.

На думку депутата Держдуми, в РФ не повинні реалізовуватися інтерактивні проекти, де героїзується образ солдатів з США або європейських країн, адже вони допомагають Україні зброєю. Якщо заборону введуть, то росіяни більше не зможуть придбати Call of Duty, Battlefield, The Division і багато інших шутерів.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну з країни пішла більшість великих ігрових компаній. Вони перестали продавати свою продукцію на території держави-агресора. А російську локалізацію почали все частіше видаляти з нових проектів.

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