Роздача перших двох частин гри закінчиться 29 вересня о 20:00 за київським часом.

В магазині цифрової дистрибуції Steam стартувала роздача point-and-click квестів Syberia. Ігри були створені знаменитим бельгійським художником Бенуа Сокалем, який помер цього року.

Роздача Syberia та Syberia II закінчиться 29 вересня о 20:00 за київським часом. Крім того, на третю частину гри в Steam зараз діє знижка у 85%.

Про сюжет Syberia

Перша частина Syberia розповідає про нью-йоркську юристку Кейт Волкер. Героїня приїжджає до міста Валаділена, розташованого у французькій частині Альп.

Дівчині потрібно підписати договір про придбання фабрики механічних іграшок, що опинилася на межі банкрутства. Однак по приїзду плани руйнуються, і Кейт змушена вирушити у незвичайну пригоду.

Syberia – це point-and-click квест, де потрібно пересуватися локаціями, шукати активні точки на екрані та вирішувати головоломки. Перша частина вийшла у 2002 році і отримала визнання критиків. Друга Syberia побачила світ у 2004 році. Обидві гри хоч і не можуть похвалитися великими продажами, але їм вдалося завоювати любов геймерів.

Нагадаємо, раніше обидві частини Syberia вже роздавали безкоштовно в GOG.

Автор: Сергій Коршунов