Anno 117: Pax Romana вийде 17 листопада.

Anno 117: Pax Romana вийде 17 листопада, дату релізу оголосили під час PC Gaming Show 2025 разом із новим трейлером. Ролик був здебільшого кінематографічним, але без геймплею. Однак, оскільки видання PC Gamer уже провело кілька годин у грі, у нас є перші подробиці про гру.

Головне нововведення - система бонусів від будівель у межах їхньої зони дії, це впливає на планування міста від самого початку. Наприклад, ринок тепер не тільки потреба селян, а й джерело приросту: він дає +1 до населення і +1 до доходу всім будинкам поблизу. Це означає, що вдало розміщений ринок одразу розв'язує проблему нестачі робітників і дефіциту грошей.

Є й зворотний бік - деякі споруди дають негативні ефекти. Одні знижують рівень щастя через неприємні запахи, інші зменшують пожежну безпеку.

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До того ж такі будівлі можуть одночасно давати і корисні бонуси, тож доведеться обирати між ризиками і вигодою. Усе це безпосередньо пов'язано з розвитком жителів: забезпечивши базові потреби, гравець зможе підвищити їхній клас, що відкриє нові можливості. Поступово змінюватиметься і структура міста разом зі зростаючими запитами його мешканців

Раніше ми розповідали, що розробники стратегії за "Грою престолів" показали перші скріншоти гри. Гра вийде у 2026 році ексклюзивно на ПК.

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