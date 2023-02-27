За даними інсайдера Тома Хендерсона, французьке видавництво йде "ва-банк" з цією та кількома іншими великими франшизами.

У вересні 2022 року Ubisoft анонсувала відразу чотири частини Assassin's Creed. Всі вони, за винятком AC Mirage, вийдуть в рамках AC Infinity — платформи, яка об'єднає майбутні ігри серії і стане подобою хаба з різними можливостями. Потім у фінансовому звіті французьке видавництво згадало про Project Invictus, багатокористувацьке відгалуженні в серії. А замикала список раніше оголошена Assassin's Creed Nexus для VR. Однак Ubisoft на цьому не зупинилася: компанія готує ще чотири проєкти у франшизі.

Такими подробицями на сайті Insider Gaming поділився довірений інсайдер Том Хендерсон, який неодноразово публікував правдиві відомості, в тому числі про майбутні плани Ubisoft. Наприклад, він розповів про розробку The Crew Motorfest незадовго до офіційного анонсу. Як повідомив Інформатор з посиланням на свої джерела, три нові ігри Ubisoft вже схвалила. Проєкти знаходяться на стадії продумування концепції і розробки прототипу, а виробництво Assassin's Creed Nexus 2 для VR ще обговорюється.

Перша із згаданих ігор — це Project Nebula. Її події розгортаються в антуражі Індії, Ацтекської імперії і Середземномор'я. Як історія об'єднає настільки різні сеттинги, поки незрозуміло. За створення проєкту відповідає Ubisoft Sofia.

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Друга гра — умовно-безкоштовний кооперативний екшен Project Raid від Ubisoft Chengdu. У ньому користувачі зможуть вибрати будь-якого з головних героїв всесвіту AC і брати участь в боях проти ворогів під управлінням ШІ.

А третій проєкт, Project Echoes, буде багатокористувацьким. За його виробництво відповідає Ubisoft Annecy, яка збирається використати хмарну технологію Scalar. Останню створив стокгольмський підрозділ французького видавництва.

Що ще розповів Хендерсон

Як повідомили джерела, Ubisoft "йде ва-банк з AC і деякими іншими своїми франшизами". Компанія хоче знову повернутися до щорічного випуску ігор про вбивць у капюшонах.

Згідно з планами видавництва, Assassin's Creed Mirage вийде приблизно в серпні цього року, а незабаром після неї в продаж надійде Nexus. У 2024-му з'явиться Codename Red, в 2025-му — Project Invictus, в 2026 — Codename Hexe.

Що стосується чотирьох нових ігор, то їх не варто чекати найближчим часом. З урахуванням термінів розробки сучасних ААА-проєктів вони вийдуть не раніше, ніж через 5-6 років.

За словами джерел, Codename Red вже знаходиться в хорошому стані. У грі реалізовано два протагоніста і зроблена суттєва ставка на скритність.

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