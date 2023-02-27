У вересні 2022 року Ubisoft анонсувала відразу чотири частини Assassin's Creed. Всі вони, за винятком AC Mirage, вийдуть в рамках AC Infinity — платформи, яка об'єднає майбутні ігри серії і стане подобою хаба з різними можливостями. Потім у фінансовому звіті французьке видавництво згадало про Project Invictus, багатокористувацьке відгалуженні в серії. А замикала список раніше оголошена Assassin's Creed Nexus для VR. Однак Ubisoft на цьому не зупинилася: компанія готує ще чотири проєкти у франшизі.
Такими подробицями на сайті Insider Gaming поділився довірений інсайдер Том Хендерсон, який неодноразово публікував правдиві відомості, в тому числі про майбутні плани Ubisoft. Наприклад, він розповів про розробку The Crew Motorfest незадовго до офіційного анонсу. Як повідомив Інформатор з посиланням на свої джерела, три нові ігри Ubisoft вже схвалила. Проєкти знаходяться на стадії продумування концепції і розробки прототипу, а виробництво Assassin's Creed Nexus 2 для VR ще обговорюється.
Перша із згаданих ігор — це Project Nebula. Її події розгортаються в антуражі Індії, Ацтекської імперії і Середземномор'я. Як історія об'єднає настільки різні сеттинги, поки незрозуміло. За створення проєкту відповідає Ubisoft Sofia.
Друга гра — умовно-безкоштовний кооперативний екшен Project Raid від Ubisoft Chengdu. У ньому користувачі зможуть вибрати будь-якого з головних героїв всесвіту AC і брати участь в боях проти ворогів під управлінням ШІ.
А третій проєкт, Project Echoes, буде багатокористувацьким. За його виробництво відповідає Ubisoft Annecy, яка збирається використати хмарну технологію Scalar. Останню створив стокгольмський підрозділ французького видавництва.
Що ще розповів Хендерсон
- Як повідомили джерела, Ubisoft "йде ва-банк з AC і деякими іншими своїми франшизами". Компанія хоче знову повернутися до щорічного випуску ігор про вбивць у капюшонах.
- Згідно з планами видавництва, Assassin's Creed Mirage вийде приблизно в серпні цього року, а незабаром після неї в продаж надійде Nexus. У 2024-му з'явиться Codename Red, в 2025-му — Project Invictus, в 2026 — Codename Hexe.
- Що стосується чотирьох нових ігор, то їх не варто чекати найближчим часом. З урахуванням термінів розробки сучасних ААА-проєктів вони вийдуть не раніше, ніж через 5-6 років.
- За словами джерел, Codename Red вже знаходиться в хорошому стані. У грі реалізовано два протагоніста і зроблена суттєва ставка на скритність.