Показники гри не виправдали очікування розробників.

Розробку шутера Level Zero: Extraction від української студії Doghowl Games офіційно припинено всього через два тижні після виходу з раннього доступу.

У Steam розробники заявили, що гра не виправдала очікувань і не може далі існувати з фінансової точки зору.

Гравці зустріли Level Zero: Extraction досить прохолодно. У гри понад 2 тисячі відгуків, але вони змішані: гравці скаржаться на поганий зворотний зв'язок від розробників і слабкий технічний бік, хоч і відзначають оригінальний концепт і цікавий асиметричний геймплей.

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За словами ком'юніті-менеджера, останній патч, що вийшов 30 січня, ймовірно, залишиться фінальним оновленням: "Мені боляче бачити, як проєкт, над яким я працював кілька років, закінчує свій розвиток. Але, як казав один мудрий найманець: 'Маємо, що маємо'".

При цьому сервери гри продовжать роботу, хоча подальша підтримка та нові події більше не плануються. Крім того, щомісячні вайпи щочетверга поки що зберігаються.

Студія Doghowl уже анонсувала новий багатокористувацький проєкт, який буде орієнтований на кооперативний геймплей, але поки не розкрила подробиць. Розробники запросили гравців стежити за анонсами у своєму Discord, однак посилання на сервер виявилося неробочим.

Раніше ми розповідали, що Stalker 2 отримав найбільше у 2025 році оновлення. Воно виправляє 1700+ помилок.

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