Акція закінчиться наступного тижня.

В Epic Games Store продовжуються традиційні роздачі ігор. Всі бажаючі можуть відвідати сервіс і додати в свою бібліотеку відразу два проекти — Fort Triumph і RPG in a Box. Акція триватиме до 8 грудня, 18:00 за київським часом. Потім безкоштовними стануть Saints Row IV: Re-Elected, яка створена за принципами GTA, і суміш екшену і bullet hell під назвою Wildcat Gun Machine.

Детальніше про ігри з роздачі в Epic Games Store

RPG in a Box — це конструктор рольових проектів від розробника-одинака Джастіна Арнольда. Редактор дозволяє гравцям створювати власні RPG без будь-яких знань у програмуванні та моделюванні. Всі інструменти вже готові — користувачам лише потрібно вибрати, як їх з'єднати в повноцінну пригоду.

Конструктор включає інструментарій для створення карт, воксельних об'єктів з анімаціями, візуальних скриптів і бойових систем. Користувачі також можуть застосувати режим налаштування камери для розробки заставки. RPG in a Box знайомить з виробництвом ігор без освоєння складних тонкощів.

Fort Triumph — це стратегія з тактичними боями від студії CookieByte Entertainment і видавництва All in! Games. Гра нагадує суміш Heroes of Might and Magic і XCOM. З першої розробники взяли дослідження світу в покроковому режимі. Користувачі повинні вивчати карту, будувати міста, збирати артефакти та стежити за видобутком ресурсів.

А ось тактичні битви відсилають до XCOM. Гравці керують загоном бійців і застосовують заклинання обраного героя. Останнього можна прокачувати, відкриваючи більш ефективні навички. У битвах також важливо враховувати об'єкти оточення, які дозволяють отримати перевагу над ворогом.

