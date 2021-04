Нова роздача триватиме до 22 квітня.

У магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store стартувала нова безкоштовна роздача ігор. З 15 по 22 квітня всі бажаючі можуть отримати візуальну новелу Ken Follett's The Pillars of the Earth, інді-квест The First Tree, а також трилогію Deponia: The Complete Journey.

Трейлер Ken Follett's The Pillars of the Earth

Про що Ken Follett's The Pillars of the Earth

Пригодницька візуальна новела Ken Follett's The Pillars of the Earth заснована на історичному романі «Стовпи Землі» британського письменника Кена Фоллетта. Дії гри розгортаються у XII столітті в невеликому містечку Кінгсбридж. Сюжет розповідає про будівництво одного з найбільших соборів в Англії.

Трейлер The First Tree

Детальніше про The First Tree

The First Tree – це пригодницький квест, який розповідає історію двох головних героїв: лисиці, яка шукає свою сім'ю, та хлопчика, який намагається знайти свого батька. Гравці візьмуть на себе роль тварини, але в якийсь момент сюжет почне тісно переплітатися з історією хлопчика.

Трейлер Deponia: The Complete Journey

Що таке Deponia: The Complete Journey

Deponia: The Complete Journey – це збірка з трьох частин point-and-click ігор. За сюжетом головний герой Руфус мріє покинути рідну планету-звалище під назвою Депонія. Одного разу він зустрічає дівчину Гоал з піднебесного міста багатіїв Елізіуму. Руфус вирішує допомогти їй повернутися додому. З цього й починаються їхні пригоди.

Наступного тижня до роздачі в Epic Games Store потрапить хоррор Alien: Isolation та рольовий екшен Hand of Fate 2.

