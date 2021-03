Отримати фантастичну гру про штучний інтелект можна до 25 березня.

На майданчику цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася роздача пригодницького інді-екшену про штучний інтелект The Fall. Забрати гру безкоштовно зможуть всі бажаючі до 25 березня.

Трейлер The Fall

Детальніше про The Fall

The Fall – це перша частина фантастичної трилогії пригодницьких екшенів з елементами головоломки. Дії гри розгортаються на невідомій планеті. Гравець бере на себе роль штучного інтелекту на ім'я ARID, який керує бойовим костюмом, де знаходиться людина, що втратила свідомість.

Через тиждень, 25 березня, в роздачу від Epic Games Store потрапить Creature in the Well – гра у жанрі Dungeon Crawler.

Нагадаємо, що наймасштабніша роздача ігор пройде на консолях PlayStation. З 26 березня в межах ініціативи PlayAtHome власники консолей PlayStation без жодних умов отримають безкоштовно 10 ігор, серед яких VR-ексклюзив Astro Bot Rescue Mission, пригодницька інді Subnautica та постапокаліптичний екшен Horizon Zero Dawn.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов