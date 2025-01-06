Джойкони стали трохи більшими, а також підтвердилися чутки про магнітне кріплення.

У мережі знову спливли фотографії Nintendo Switch 2, що витекли , цього разу демонструють нові контролери джойкон. Передбачається, що кадри надійшли з китайської фабрики, яка вже зайнялася виробництвом неанонсованої консолі.

Якщо вважати фото достовірними, вони підтверджують більш ранні відомості про магнітне кріплення замість звичних санчат і злегка збільшений розмір нових джойконів. Крім того, деякі інсайдери стверджують, що виробники чохлів уже отримали креслення майбутньої консолі, щоб заздалегідь підготувати аксесуари. Саме тому в мережу просочуються схематичні рендери і випадкові фотографії комплектуючих.

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Подібні чутки стають дедалі частішими: раніше в інтернеті знайшли патент Nintendo на власний аналог технології DLSS від Nvidia, яка покликана зменшити розмір ігор на портативці.

Nintendo поки зберігає мовчання про технічні можливості наступниці Switch. Спочатку компанія планувала дати офіційний анонс до кінця поточного фінансового року, тобто не пізніше березня 2025 року, але, схоже, Nintendo змінила свої плани через численні витоки.

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