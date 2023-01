Шоу повністю спирається на першоджерело.

Сьогодні, 10 січня, спала заборона на публікацію оглядів серіалу The Last of Us від Sony і HBO. Західні критики залишилися задоволені шоу і назвали його чудовою адаптацією.

На Metacritic картина має 83 бали після 18 рецензій. Тільки одне видання поставило середню оцінку, а всі інші — вище 7. Критикам сподобалося, що серіал цілком успадковує гру. Він вірний першоджерелу в плані атмосфери, всесвіту, сюжету й інших елементів. Окремі кадри взагалі повністю повторюють фрагменти з екшену Naughty Dog.

На думку окремих журналістів, серіал The Last оf Us відмінно відчувається і у відриві від гри. Це чудова телевізійна драма, яка здатна захопити глядачів. Витяги з думок окремих видань присутні нижче.

Radio Times (5 з 5): "The Last оf Us — найкраща адаптація відеоігор усіх часів, а також фантастична телевізійна драма такого роду. Якщо ви роздумуєте над тим, чи варто її дивитися, зробіть собі послугу і приступайте до перегляду якомога швидше".

The Telegraph (4 з 5): "Дев'ять епізодів серіалу здаються трохи довгими, навіть якщо вони усічені порівняно з вихідним матеріалом. Але за своїм масштабом, зображенням жаху та правдоподібним баченням дружби в катастрофі, The Last of Us — це рідкісний телевізійний твір: адаптація, яка змушує вас поспішати зіграти в гру".

Slant (2 з 5): "Врешті-решт, викресливши геймплей із яскравої жанрової гри, приправленої кінематографічними та телевізійними тропами, серіал здебільшого стає саме останнім: одна плоть без кісток".

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийде 15 січня на HBO Max.

