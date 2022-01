На лідируючих позиціях передбачувано опинилися FIFA і GTA V.

Ми продовжуємо розповідати про найпопулярніші консольні ігри в українському роздробі. Місяць тому був опублікований рейтинг за листопад, а тепер прийшла черга грудня і підсумків 2021 року.

Читайте такожЗ'явився список найпопулярніших консольних ігор в Україні за минулий листопадІнформацією поділився портал GameDev DOU з посиланням на ERC — офіційного дистрибутора PlayStation і консольних ігор в нашій країні. Згідно з опублікованими даними, за 2021-й в Україні було продано 207 тис. дискових копій ігор. Це на 23 тис. менше, ніж у 2020 році, проте падіння було очікуваним. За словами ERC, в 2021-му вийшло мало популярних блокбастерів, а ігри рівня The Last of Us Part II і Cyberpunk 2077 не з'являлися взагалі. Так що зафіксовані результати вважаються хорошими. А в поточному році ERC очікує на зростання, адже вийде багато гучних проектів.

Що стосується підсумків грудня, то найпопулярнішою грою місяця в українському роздробі виявилася FIFA 22. На другій сходинці розташувалася Grand Theft Auto V Premium Edition, а умовна "бронза" дісталася Minecraft. Четверте місце займає ремейк Demons Souls, і це перший раз, коли ексклюзив PlayStation 5 зумів забратися так високо в рейтингу. А замикає п'ятірку God of War.

Двадцять найпопулярніших консольних ігор грудня в українському роздробі

FIFA 22 (PS4);

Grand Theft Auto V Premium Edition (PS4);

Minecraft (PS4);

Demons Souls Remake (PS5);

God of War (PS4);

Marvel Spider-Man: Miles Morales (PS4);

Marvel Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (PS5);

Mafia: Definitive Edition (PS4);

It Takes Two (PS4);

UFC 4 (PS4);

Mortal Kombat X (PS4);

Sackboy: A Big Adventure (PS5);

FIFA 22 (PS5);

Star Wars: Squadrons (PS4);

The Last of Us (PS4);

The Last of Us Part II (PS4);

Ratchet & Clank (PS4);

Bloodborne (PS4);

Marvel Spider-Man: Miles Morales (PS5);

Death Stranding (PS4).

