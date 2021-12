У рейтинг потрапила тільки одна новинка, але зате в ньому є купа ексклюзивів PlayStation.

Місяць тому ми розповідали, які консольні ігри були найпопулярнішими в українському роздробі в жовтні. А тепер з'явився аналогічний рейтинг за листопад. У ньому є всього одна новинка, а основна маса — це ексклюзиви PS4 і PS5.

Інформацією поділився портал GameDev.Dou, який отримав її від ERC, офіційного дистрибутора PlayStation і консольних ігор в Україні. Лідер листопадового рейтингу, в порівнянні з попереднім списком, не змінився. На першому місці як і раніше FIFA 22, а ось на друге несподівано вибилася Death Stranding. Замикає провідну трійку God of War, а слідом за нею йдуть Grand Theft Auto V: Premium Edition і Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Єдина новинка в топі, Call of Duty: Vanguard, зайняла лише 12 місце.

Точних даних про кількість реалізованих копій ERC не надав. Однак дистрибутор зазначив, що в листопаді було продано в три рази більше ігор, ніж у жовтні. Цьому посприяли знижки на чорну п'ятницю.

Повний список найпопулярніших консольних проектів в українському роздробі за листопад

FIFA 22 (PS4); Death Stranding (PS4); God of War (PS4); Grand Theft Auto V: Premium Edition (PS4); Marvel Spider-Man: Miles Morales (PS4); Minecraft (PS4); Bloodborne (PS4); Uncharted 4: Thief’s End (PS4); Uncharted: Nathan Drake Collection (PS4); Demons Souls Remake (PS5); Marvel Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (PS5); Call of Duty: Vanguard (PS4); The Last of Us: Remastered (PS4); FIFA 22 (PS5); Mortal Kombat X (PS4); Mafia Definitive Edition (PS4); Star Wars: Squadrons (PS4); Ghost of Tsushima (PS4); Uncharted: Lost Legacy (PS4); UFC 4 (PS4).

Наступні п'ять місць зайняли Far Cry 6 (PS4), Call of Duty Vanguard (PS5), Ratchet & Clank (PS4), It Takes Two (PS4) і LittleBigPlanet 3 (PS4). Вони не надто сильно відстали від двадцятої позиції.

Автор: Назар Степорук