Гра поєднує в собі елементи "рогалика" і автобатлера.

Нещодавно студія Konfa Games і видавництво tinyBuild випустили в ранньому доступі Steam "рогалик" Despot's Game: Dystopian Army Builder. Ми провели в проекті чотири години і ділимося враженнями про нього.

Про що гра

У Despot's Game користувачі повинні пройти підземелля, яке ділиться на поверхи. Кожен з них включає близько десяти кімнат. Локації генеруються випадковим чином, щоб забіги не повторювалися. Основна Механіка Despot's Game: Dystopian Army Builder — збір власної армії. На старті проходження гравцеві видається початковий загін з трьох бійців. Кількість солдатів в групі можна збільшити, але для цього потрібно накопичити жетонів. Вони видаються за перемоги в боях.

При відвідуванні магазину, який випадково виникає на рівнях, користувач може купити людей. Новачки спочатку не володіють класом і мають слабкі характеристики. Щоб присвоъти їм спеціалізацію, потрібна зброя. Озброєння і всілякі магічні пристрої теж купуються в магазині.

Гравцеві необхідно ретельно думати, бійців якого класу створювати. У солдатів кожної спеціалізації є навички, але доступ до них відкривається лише при дотриманні певної умови. Користувачеві потрібно зібрати в загоні кілька персонажів одного класу з різною зброєю. Зазвичай потрібно два або три солдата. Подальше збільшення їх кількості в армії посилить здатність. Правда, граничний бонус теж є.

У битвах персонажі накопичують досвід і підвищують свій рівень. Це автоматично збільшує їх параметри атаки, швидкості пересування, захисту і так далі. Додатково поліпшити бійців допоможуть мутації, які купуються за ті ж жетони. Вони також здобуваються за участь у випадкових подіях, правда, не завжди мають позитивний ефект. Негативні бонуси теж легко отримати.

Це, по суті, все геймплейні механіки. У боях користувач не може управляти бійцями — він лише розставляє їх на позиції і тисне кнопку "бій". Подальший результат залежить від ворогів і потужності загону гравця.

Переваги та недоліки

Despot's Game: Dystopian Army Builder запропонувала цікаву комбінацію автобатлера і "рогалика". Вона приємно радує варіативністю зброї, за допомогою якої створюються бійці. Формувати свою армію відповідно до поточних потреб, щоб отримати тактичну перевагу в битвах, дійсно цікаво. Однак зараз Despot's Game володіє двома помітними недоліками.

Проблеми з балансом. У проекті відчувається погано налаштована крива складності. Буває, проходиш собі спокійно поверх і не зустрічаєш особливого опору. А потім в одній з кімнат з'являється загін, який знищує всіх бійців. Прицьому ніщо не віщувало біди. Ускладнюється проблема тим, що після загибелі проходження починається заново, як у всіх "рогаликах".

Недостатня кількість контенту. Despot's Game: Dystopian Army Builder вийшла в ранньому доступі і явно буде розвиватися. Але зараз в ній не вистачає різноманітності ворогів і мало додаткових квестів. Ті місії, що вже реалізовані, забавні, але постійно повторювати їх не особливо хочеться.

Автор: Назар Степорук