Поєдинок закінчився з рахунком 2:6.

У фіналі турніру Nations League по грі Warcraft 3 збірна України програла збірній США з рахунком 2:6. Призовий фонд чемпіонату був символічний – $1100.

Переможець одержав $825, а українська команда – $275.

Про турнір Warcraft 3 Nations League

Чемпіонати з Warcraft 3 не входять до числа тир-1 дисциплін і призові фонди там істотно нижчі, ніж у більш популярних змагань.

Турнір Warcraft 3 Nations League був організований двома професійними гравцями – blaST9Z та TinkeR. На ньому виступили 12 збірних з різних країн.

Команда України була найменша – всього 5 осіб. Наприклад, у збірної США було 10 осіб. Однак це не завадило Іллі Sonik Малишу, Андрію Foggy Кореню та іншим українським гравцям виштовхнути зі змагання всіх конкурентів, в тому числі й фаворита – збірну Франції (їй дісталося третє місце).

Турнір Warcraft 3 Nations League проходив в онлайн-форматі з 22 вересня по 6 грудня. Фінал відбувся 6 грудня о 19:00 за київським часом.

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Автор: Сергій Коршунов