На учнів чекають рольові квести, повноцінне харчування, відьмачий костюм і проживання в кімнатах на 3-5 осіб без санвузлів.

У Польщі за підтримки студії CD Projekt RED відкрили "Школу відьмаків" – рольовий квест, учасники якого 3 дні житимуть у старовинному маєтку, навчатимуться фехтуванню, стрільбі з лука і алхімії, вистежуватимуть монстрів і багато іншого.

Про це розробники The Witcher 3: Wild Hunt повідомили на сторінці гри в Твіттері.

За словами організаторів, учні "Школи відьмаків" будуть не тільки жити, їсти і тренуватися в Мошненському замку, а й зустрінуть знаменитих героїв з книг та ігор про відьмака. Серед них будуть такі персонажі, як Філіпа Эйльхарт, Весемір, Гюнтер о' Дім та інші.

У вартість стандартного квитка в "Школу відьмаків" (2250 злотих або $576) входить:

Одне місце в кімнаті на 3-5 осіб (санвузол в коридорі);

Повноцінне харчування (сніданки та вечері);

Базовий костюм учня відьмака, який можна повернути або викупити після закінчення навчання;

Медальйон відьмака;

Заняття з фехтування, стрільби з лука, алхімії, медитації та інше.

Можливість зшити власне шкіряне спорядження;

Пригода в сеттінгу "Відьмака".

Доплативши за Deluxe-квиток, учасник отримає все те ж саме з однією відмінністю – санвузол буде знаходитися в кімнаті. Також організатори передбачили одномісні та двомісні номери, однак ціна за такі квитки доходить до $1280.

За один раз "Школа відьмака" може прийняти тільки 128 учнів.

Автор: Сергій Коршунов